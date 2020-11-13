FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 26 kişi tutuklandı

Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz" dedi.