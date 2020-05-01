Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem FETÖnün twitter yapılanmasına büyük darbe kacsaatoldu hesabının yöneticisi yakalandı
GAZİANTEP

FETÖ’nün twitter yapılanmasına büyük darbe: kacsaatoldu hesabının yöneticisi yakalandı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, "kacsaatoldu" ve "Dahi Bilal" gibi hesapları yöneten kişilerin kimlik tespitlerinin yapıldığı, FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te yapılan operasyonda gözaltına alındıkları öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medya üzerinden sürekli provokasyon yapan kacsaatoldu ve Dahi Bilal hesaplarını yönetenler Gaziantep'de yakalandı.
Sosyal medya üzerinden sürekli provokasyon yapan kacsaatoldu ve Dahi Bilal hesaplarını yönetenler Gaziantep'de yakalandı.

"Kaç saat oldu" ve "Dahi Bilal" gibi hesapları yöneten kişilerin FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te yapılan operasyonda gözaltına alındıkları açıklandı.

Bu hesaplar üzerinden sürekli provokatif paylaşımlar yapılıyordu.

FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı
GÜNDEM
FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı
Abone Ol Google News
FETÖnün twitter yapılanmasına darbe

FETÖ'nün twitter yapılanmasına darbe

​Kacsaatoldu ve dahibilal hesabının yöneticileri yakalandı.
Hafter milisleri vuruldu

Hafter milisleri vuruldu

Saldırı hazırlığı yaparken hedef alındılar.
Çinin kuklaları!

Çin'in kuklaları!

​ABD Başkanı Trump, CNN ve NBC'ye yüklendi.
Son 24 saatte<br> 84 can kaybı

Son 24 saatte
84 can kaybı

Sağlık Bakanı Koca, son bilançoyu açıkladı.
Bir kişi için bin 500 kişi karantinada

Bir kişi için bin 500 kişi karantinada

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı.
Sinsice saldırdı!

Sinsice saldırdı!

TKP Vekili Atay'ın polislerin üzerine atladığı anlar

Nefes kesen eğitim

Nefes kesen eğitim

Ege'deki harekata hazırlık eğitimleri 2 gün sürdü.
Türkiye'nin sunumunu istedi

Türkiye'nin sunumunu istedi

​Bakan Koca, DSÖ toplantısında detaylıca anlattı.
Erdoğan'dan<br> sürpriz görüşme

Erdoğan'dan
sürpriz görüşme

Cerrahpaşa'ya bağlandı, hastalarla tek tek sohbet etti.
Son 15 ayın en iyisi

Son 15 ayın en iyisi

​Borsa İstanbul'dan yatırımcıların yüzünü güldüren performans.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Bile isteye gözaltı

Bile isteye gözaltı

Saniye saniye DİSK'in 1 Mayıs provokasyonu.
Dikkat çeken not

Dikkat çeken not

​Sağlık kahramanları her türlü fedakarlığı yapıyor.
Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.
HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

HDP, CHP ve TİP'ten korona yürüyüşü

Çelenk bırakmalarına izin verilince birbirlerini ezdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.