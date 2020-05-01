FETÖ’nün twitter yapılanmasına büyük darbe: kacsaatoldu hesabının yöneticisi yakalandı Yetkililerden alınan bilgiye göre, "kacsaatoldu" ve "Dahi Bilal" gibi hesapları yöneten kişilerin kimlik tespitlerinin yapıldığı, FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te yapılan operasyonda gözaltına alındıkları öğrenildi.

Haber Merkezi 01 Mayıs 2020, 21:27 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2020, 21:53 Yeni Şafak