FETÖ’nün twitter yapılanmasına büyük darbe: kacsaatoldu hesabının yöneticisi yakalandı

"Kaç saat oldu" ve "Dahi Bilal" gibi hesapları yöneten kişilerin FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te yapılan operasyonda gözaltına alındıkları açıklandı.
Bu hesaplar üzerinden sürekli provokatif paylaşımlar yapılıyordu.
"Kaç saat oldu" ve "Dahi Bilal" gibi hesapları yöneten kişilerin FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığı ve Gaziantep'te yapılan operasyonda gözaltına alındıkları açıklandı.
Bu hesaplar üzerinden sürekli provokatif paylaşımlar yapılıyordu.
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