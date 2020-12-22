Gündem FETÖnün vekili
POLİTİKA

FETÖ’nün vekili ​

FETÖ’nün vekili

FETÖ’nün “gözaltında çıplak arama” yalanlarını TBMM’ye taşıyan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, firari FETÖ’cüler ile toplantı yaptı. Elebaşı Fetullah Gülen’in “manevi evladım” dediği Enes Kanter’in paylaşımıyla açığa çıkan “zoom” toplantısında FETÖ’cüler Abdülhamit Bilici ve Arzu Yıldız da yer alıyor.

Burak Doğan Yeni Şafak
Toplantıyı elebaşı Fetullah Gülen’in “manevi evladım” dediği Enes Kanter deşifre etti. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsü alıp paylaştı.
Toplantıyı elebaşı Fetullah Gülen’in “manevi evladım” dediği Enes Kanter deşifre etti. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsü alıp paylaştı.

Çıplak arama yalanlarını TBMM’ye taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, cezaevlerinde ayaklanma başlatmak için bir süredir kara propaganda yürüten FETÖ ile yakın irtibatta olduğu ortaya çıktı. HDP’li Gergerlioğlu, son olarak FETÖ’cülerin “zoom” toplantısında görüntülendi. Toplantıyı elebaşı Fetullah Gülen’in “manevi evladım” dediği Enes Kanter deşifre etti. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsü alıp paylaştı.

Adalet Bakanlığından çıplak arama iddialarına yanıt: Tamamen çıplak kalacak şekilde arama söz konusu değil
GÜNDEM
Adalet Bakanlığından çıplak arama iddialarına yanıt: Tamamen çıplak kalacak şekilde arama söz konusu değil

FİRARİLER TOPLANTIDA

  • FETÖ’cü Kanter’in bir süre sonra paylaşımdan sildiği görüntüde, bu toplantıya FETÖ’nün medya yapılanması davasında yargılanan firari Arzu Yıldız ile FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan firari Abdülhamit Bilici’nin de katıldığı görüldü. Toplantının bir diğer katılımcısı ise Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin. Nesin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Gergerlioğlu’nun firari teröristlerle toplantılar yapması akıllarda soru işareti oluşturdu.

ZAMANLAMA VE İÇERİK AYNI

Güvenlik güçleri, FETÖ’nün üyelerine “Cezaevlerini hareketlendirin” diye talimat verdiğini belirlemişti. Bu bilgiye ulaşılmasından kısa süre sonra Gergerlioğlu TBMM kürsüsünden “çıplak arama” yalanını gündeme getirdi. Bu yalan, Alman devlet kanalı Deutsche Welle tarafından da dünya gündemine taşındı. FETÖ’nün talimatı ile Gergerlioğlu’nun iddialarının zaman ve içerik bakımından örtüşmesi, “Gergerlioğlu FETÖ’den mi talimat alıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Abone Ol Google News
Hz. Muhammede hakaret etmişti

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti

​Anında yeri tespit edildi gözaltına alındı.
Fatih Terimkaç maç ceza alacak?

Fatih Terim
kaç maç ceza alacak?

​Karagümrük maçında saha dışına gönderilen Terim, PFDK'da.
Korkacakhiçbir şey yok

Korkacak
hiçbir şey yok

Joe Biden Kovid-19 aşısı yaptırdı.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Yargılandığı terör davasında 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sen gelme Paşinyan

Sen gelme Paşinyan

​Zengezur'da yaşayan Ermeniler geleceğini duyunca yolları kapadı.

Pakistan'da hukuksuz baskın

Pakistan'da hukuksuz baskın

Türk şirketlerinin çalışanları sokağa atıldı.
Ölümler artıyor

Ölümler artıyor

Sağlık Bakanı Koca son yirmi dört saati açıkladı.

​Süper Lig'e 'hükmen yenilgi' kuralı geldi.
Otellerde yılbaşı<br>kutlaması yasak

Otellerde yılbaşı
kutlaması yasak

​İçişleri Bakanlığından yeni genelge.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.