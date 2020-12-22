FETÖ’nün vekili ​

Toplantıyı elebaşı Fetullah Gülen’in “manevi evladım” dediği Enes Kanter deşifre etti. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsü alıp paylaştı.

Çıplak arama yalanlarını TBMM’ye taşıyan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, cezaevlerinde ayaklanma başlatmak için bir süredir kara propaganda yürüten FETÖ ile yakın irtibatta olduğu ortaya çıktı. HDP’li Gergerlioğlu, son olarak FETÖ’cülerin “zoom” toplantısında görüntülendi. Toplantıyı elebaşı Fetullah Gülen’in “manevi evladım” dediği Enes Kanter deşifre etti. Kanter, toplantıdan kendisinin de gözüktüğü bir ekran görüntüsü alıp paylaştı.

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FİRARİLER TOPLANTIDA

FETÖ’cü Kanter’in bir süre sonra paylaşımdan sildiği görüntüde, bu toplantıya FETÖ’nün medya yapılanması davasında yargılanan firari Arzu Yıldız ile FETÖ’nün yayın organı Zaman gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan firari Abdülhamit Bilici’nin de katıldığı görüldü. Toplantının bir diğer katılımcısı ise Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin. Nesin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Gergerlioğlu’nun firari teröristlerle toplantılar yapması akıllarda soru işareti oluşturdu.

ZAMANLAMA VE İÇERİK AYNI

Güvenlik güçleri, FETÖ’nün üyelerine “Cezaevlerini hareketlendirin” diye talimat verdiğini belirlemişti. Bu bilgiye ulaşılmasından kısa süre sonra Gergerlioğlu TBMM kürsüsünden “çıplak arama” yalanını gündeme getirdi. Bu yalan, Alman devlet kanalı Deutsche Welle tarafından da dünya gündemine taşındı. FETÖ’nün talimatı ile Gergerlioğlu’nun iddialarının zaman ve içerik bakımından örtüşmesi, “Gergerlioğlu FETÖ’den mi talimat alıyor?” sorusunu akıllara getirdi.