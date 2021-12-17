'FETÖ'nün yelpazecisi' Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı

Bakan Soylu: Elimizde böyle bir siyasi cinayet istihbaratı yok bunlar FETÖ taktiğidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de 'Trafik Birim Amirleri Toplantısı'nda konuştu.

Soylu, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan 'siyasi cinayetler işlenebileceği' iddialarıyla ilgili, 'Ben İçişleri Bakanıyım, sordum, 'Arkadaşlar böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı?' Yok.

Sizin bizden hariç bu bilgiyi alabileceğiniz 2 kaynak olabilir. Yabancı servisler ve terör örgütleri. Terör örgütlerinin kucağına oturursanız sizi böyle oynatırlar. Bunlar FETÖ taktiğidir.' dedi.