FETÖ’ye geçit vermiyorlar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, kurum çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı. Türkiye’nin 1992 yılında hayata geçirdiği Büyük Burs Projesi’ni YTB olarak, 2011 yılından itibaren Türkiye Bursları adı altında devam ettirdiklerini söyleyen Eren, bu burslarla mezun olan öğrencilerin dünyanın her yerinde Türkiye için çalıştıklarını söyledi.

DÜNYANIN 170 NOKTASINDA BAŞVURU

Eren özetle şunları söyledi: “Ülkemizde 21 bin olan uluslararası öğrenci sayısı şu anda 150 binin üzerine çıkmış durumda. Burslandırdığımız öğrenci sayısı da 17 bine ulaştı. Dünyanın 170 noktasından başvuru alıyoruz. Türkiye Bursları, ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir enstrüman. Dünyanın her noktasından öğrencileri burslandırmaya çalışıyoruz.

FETÖ’YE VURULMUŞ EN BÜYÜK DARBE

Türkiye bursları ile okumuş binlerce mezunun dünyanın her tarafında çalışıyor. Türkiye mezunları, Türkiye’ye minnet duyuyor. Mezunlarımızın Türkiye ile ilişkilerini devam ettirmesi bizim için çok önemli. Bu noktada dünyanın her yerinde Türkiye Mezun Dernekleri’nin kurulmasını teşvik ediyoruz. Şu ana kadar 25 mezun derneği kuruldu. Mezun derneklerinin FETÖ ile mücadelede çok önemli rolleri var. Türkiye’nin adını ve gücünü kullanan FETÖ’ye karşı Türkiye mezun dernekleri, emniyet supabı görevi görüyor. Bu derneklerin bizatihi varlığı FETÖ’ye vurulmuş bir darbedir. FETÖ’nün bir alanının kapatılmasıdır.

KARDEŞ DİASPORALARLA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye’nin dünyada 6,5 milyonluk diasporası var. Dünyada Müslüman ülkelerin diasporaları bulunuyor. Müslüman ülkelerin diasporaları ile Türk diasporamızın olduğu yerlerde sıkı iş birliği yapıyoruz. Soydaş ve Müslüman diasporaların hepsini kardeş diaspora olarak tanımlıyoruz. Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da kardeş diasporalarımız var. Amerika’da FETÖ ile ilgili mücadelede kardeş diasporaların ciddi önemi var. Bu diasporalarla iş birliği içinde olmaya gayret ediyoruz.”

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Avrupa’daki Türklere stratejik eylem planı

60 yıldır Avrupa’da yaşayan ve bir başarı hikayesi yazan Türklerin, Avrupa’nın bu yaklaşımından olumsuz olarak etkilendiğini vurgulayan Eren, “Bundan dolayı içinde eğitim, kültür, gençlik konularının bulunduğu, yine vatandaşlarımıza yönelik olarak başka alanlarda daha kapsamlı içeriklerin bulunacağı stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Tamamlanınca bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a daha sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a arz edeceğiz. Kabul olması durumunda stratejik eylem planını ilgili kamu kurumlarıyla birlikte hayata geçireceğiz. Bu plan Türkiye’nin, yurt dışındaki Türklere yönelik bakış açısında diasporayı önemseyen stratejik eylem planı olacaktır” ifadesini kullandı.