Türk diasporasına stratejik plan

YTB Başkanı Eren, kurumun çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı.

RAMAZAN ÇOK BEREKETLİYDİ

Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm vatandaşların, soydaş-akraba topluluklar ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Eren, “Ramazan çok bereketli geçti. Yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet gerçekleştirdik. Ramazan ayı boyunca “Gönül Coğrafyası İftarları” düzenledik. Hem Türkiye'nin gönül coğrafyasında hem de Türk vatandaşlarının yaşadığı ülkelerde iftarlar yaptık” dedi.

SINAVLA KALİTELİ ÖĞRENCİ

Türkiye’nin 1992 yılında hayata geçirdiği Büyük Burs Projesi’ni YTB olarak, 2011 yılından itibaren Türkiye Bursları adı altında devam ettirdiklerini söyleyen Eren, “2010 yılında ülkemizde 21 bin olan uluslararası öğrenci sayısı şu anda 150 binin üzerine çıkmış durumda. Burslandırdığımız öğrenci sayısı da 17 bine ulaştı. Dünyanın 170 noktasından başvuru alıyoruz. Türkiye Bursları, ülkelerle ikili ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir enstrüman. Dünyanın her noktasından öğrencileri burslandırmaya çalışıyoruz. Burada kaliteli, başarılı öğrenciyi aramak ve bulmak bizim asli görevimiz. Bugüne kadar çok başarılı bir şekilde devam eden yüz yüze mülakat sürecine yazılı sınavı ekledik. Böylece seçmelerin de daha objektif olmasını istiyoruz. Pilot olarak Afganistan’da gerçekleştirdik. Yazılı sınav uygulamasını, pek çok risk ve olağanüstü koşula rağmen Kabil, Mezar-ı Şerif, Herat ve Şibirgan'da 5 bin 600 lisans adayının katılımıyla düzenledik. Sınavda başarılı olan öğrencileri mülakata çağıracağız. Önümüzdeki sene en fazla başvuru aldığımız 20 ülkede yazılı sınav yapacağız. Böylece öğrenci kalitemizi artıracağız. Başarılı öğrencileri, Türkiye’ye çekmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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FETÖ’YE KARŞI EMNİYET SİBOBU

Türkiye Bursları ile okumuş binlerce mezunun dünyanın her tarafında çalıştığını ve yaşadığını belirten Eren, “Türkiye mezunları, Türkiye’ye minnet duyuyor. Mezunlarımızın Türkiye ile ilişkilerini devam ettirmesi bizim için çok önemli. Bu noktada dünyanın her yerinde Türkiye Mezun Dernekleri’nin kurulmasını teşvik ediyoruz. Şu ana kadar 25 mezun derneği kuruldu. Mezun derneklerinin FETÖ ile mücadelede çok önemli rolleri var. FETÖ, eğitim enstrümanı üzerinden Türkiye’nin gücünü, bayrağını, kutsallığını kullanarak kendine eleman devşirdi. Türkiye’nin adını ve gücünü kullanan FETÖ’ye karşı Türkiye mezun dernekleri, emniyet sibobu görevi görüyor” dedi.

MEZUNLARDAN, 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

Mezun derneklerinin eğitim ve kültürel başta olmak üzere birçok faaliyetlerinin bulunduğunun altını çizen Eren, “Mezunlarımız, FETÖ’nün nasıl tehlikeli bir terör örgütü olduğunu bulundukları ülkelerdeki makamlara anlatıyor ve uyarıyor. Bu derneklerin bizatihi varlığı FETÖ’ye vurulmuş bir darbedir. FETÖ’nün bir alanının kapatılmasıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılı yaklaşıyor. FETÖ ile mücadele alanında bu mezun derneklerimiz birçok etkinlik yapacak” dedi.

KARDEŞ DİASPORALARLA İŞ BİRLİĞİ

“Türkiye’nin dünyada 6,5 milyonluk diasporası var” diyen Eren, “Dünyada Müslüman ülkelerin diasporaları bulunuyor. İslamofobi, ırkçılık, ayrımcılık gibi sorunlarla ortak mücadele edilmesi gerekiyor. Müslüman ülkelerin diasporaları ile Türk diasporamızın olduğu yerlerde sıkı iş birliği yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türk Konseyi ile iş birliği içerisinde bizim organize ettiğimiz ve Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın da katılımıyla kardeş diasporalar toplantısını gerçekleştirdik. Soydaş ve Müslüman diasporaların hepsini kardeş diaspora olarak tanımlıyoruz. Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da kardeş diasporalarımız var. Amerika’da FETÖ ile ilgili mücadelede kardeş diasporaların ciddi önemi var. Bu diasporalarla iş birliği içinde olmaya gayret ediyoruz” ifadesini kullandı.

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AVRUPA KRİZLERİN FATURASINI BAŞKA TOPLUMLARA KESİYOR

Son 10 yılda Türkiye’nin yurt dışında yaşayan Türklere bakış açısında değişim olduğunu dile getiren Eren, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminden itibaren Avrupa’da yaşayan Türklere yönelik ilgi ve alaka arttı. Bu ilgi ve alakanın bir göstergesi olarak da 2010 yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanlığı kuruldu. Bu stratejik bir adımdır. 10. yılımıza giriyoruz, dünya 10 yıl önceki dünya ve Avrupa değil. Avrupa’nın bir kimlik krizi, ekonomik kriz, değerler krizi, mülteci krizi var. Avrupa’da aşırı sağın yükselişini görüyoruz. Kendi içinde bu krizleri yaşayan Avrupa, bu krizlerin sebeplerini kendi içinde aramak yerine Avrupa içerisinde entegrasyonunu başarılı şekilde yapmış farklı topluluklara faturayı kesmeye çalışıyor” dedi.

AVRUPA’DAKİ TÜRKLERE STRATEJİK EYLEM PLANI

60 yıldır Avrupa’da yaşayan ve bir başarı hikayesi yazan Türklerin, Avrupa’nın bu yaklaşımından olumsuz olarak etkilendiğini vurgulayan Eren, “Bundan dolayı içinde eğitim, kültür, gençlik konularının bulunduğu, yine vatandaşlarımıza yönelik olarak başka alanlarda daha kapsamlı içeriklerin bulunacağı stratejik eylem planı hazırlıyoruz. Tamamlanınca bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a daha sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a arz edeceğiz. Kabul olması durumunda stratejik eylem planını ilgili kamu kurumlarıyla birlikte hayata geçireceğiz. Bu plan Türkiye’nin, yurt dışındaki Türklere yönelik bakış açısında diasporayı önemseyen stratejik eylem planı olacaktır” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLERE OLAN İLGİNİN AYNISINI BEKLİYORUZ

Avrupa’da çift vatandaşlığı olan Türklerin siyasete katılmalarıyla alakalı uygun ortamların oluşmasına yönelik birtakım çalışmalar yaptıklarını dile getiren Eren, “Yaşadığınız toplumda söz sahibi olmanız ve kendi geleceğinizle alakalı karar mekanizmaları olabilmeleri için mutlaka siyasete katılım şart. Yurt dışındaki Türkler, Türkiye seçimlerinde 2014’ten beri 5 seçimde oy kullandılar. Vatandaşlarımız yüzde 50 ile bu alanda dünya ortalamasının üzerinde oy kullanarak dünyadaki diasporalar içerisinde birinciliği eline aldı. Türkiye seçimlerine etkin katkı sağladılar. Aynı ilgi ve alakayı kendi bulundukları ülkelerde de bekliyoruz. Vatandaş oldukları ilgili ülkelerde parlamentoda, belediyede, yerel meclislerde olacaklar. O ülkenin refahına, huzuruna, barışına istikrarına katkı sağlamak durumundalar” şeklinde konuştu.

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KALİTELİ TÜRK DİASPORASI, KİMLİK KRİZİ YAŞAYAN ÜLKELERE KATKI SAĞLAYACAK

Avrupa’daki Türk gençlerini donanımlı yetiştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Eren, “Diaspora gençlik, akademi gençlik, staj programları gibi projelerimiz var. Bu anlamda kaliteli nesil yetiştikçe siyasette, eğitimde, kültürde, STK’larda kaliteli Türk diasporası olacaktır. Kimlik krizi yaşayan bu ülkelere Türklerin katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.