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FETÖ'ye kıskaç operasyonu: 29 ilde 108 şüpheli yakalandı

29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-20' operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı.

17:40 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:56 - 4/07/2024 Perşembe
DHA
“KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı.
“KISKAÇ-20” operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-20' operasyonları düzenlendiğini ve 108 şüphelinin yakalandı.


Şüphelilerin; örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.





#FETÖ
#İçişleri Bakanlığı
#terör operasyonu
1 saat önce
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