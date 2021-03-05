"FETÖ'ye yardım" suçundan yargılanan Mubariz Gurbanoğlu'na ev hapsi

Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu’nun ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanık Mubariz Gurbanoğlu ile çok sayıda avukatı hazır bulundu.

Duruşmaya sanık Gurbanoğlu’nun ailesi ve arkadaşı olan türkücü Mahsun Kırmızıgül izleyici olarak katıldı.

MÜTALAA CELSE ARASINDA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı, celse arasında dava dosyasına sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.

Mütalaada, sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun örgüt üyesi olduğuna dair yeterli delil bulunmadığı kaydedildi. Gurbanoğlu’nun yurtdışında bulunan okul ile derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda bulunduğunun sabit olduğunun anlatıldığı mütalaada, ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan cezalandırılması talep edildi.

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Öte yandan mütalaada, Gurbanoğlu hakkında tahliye edilerek hakkında yurt dışına çıkmamak ve konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istendi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Gurbanoğlu, Fetullah Gülen ve örgüte hiçbir zaman yardımının bulunmadığını, kendisine ait gemilerin limanlarda durması nedeniyle çalışanlarının maaş alamadığını söyledi. Gurbanoğlu savunmasında, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Gurbanoğlu’nun beyanlarının tamamlanmasının ardından savunma yapan avukatları beraate ve tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

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5 YIL CEZA ALDI, MAHKEME EV HAPSİNE ÇEVİRDİ

Sanık Mubariz Gurbanoğlu’nun eylemlerinin yardım kapsamında kaldığını belirten mahkeme heyeti, Gurbanoğlu’nu ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Gurbanoğlu’nun tahliyesine karar veren heyet, oy çokluğuyla ev hapsine çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, oy birliğiyle Gurbanoğlu hakkında yurt dışına çıkış şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

Gurbanoğlu’nun yakınları kararı sevinçle karşıladı. Kimi kararın ardından gözyaşı döküp birbirine sarılırken, kimi sloganlar attı.

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