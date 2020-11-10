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Gündem 21 ilde FETÖ operasyonu 70 adrese baskın yapıldı
İSTANBUL

FETÖ'ye yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon

21 ilde FETÖ operasyonu: 70 adrese baskın yapıldı

İstanbul merkezli 21 kentte eş zamanlı FETÖ yapılanmasına operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 38'i İstanbul'da olmak üzere 70 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 21 ilde saat 01.00’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda megakent de Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri 38 adresin kapısını çaldı.

İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ataşehir ve Kağıthane’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken 21 kentte toplam 70 adrese polis baskını gerçekleştirildi.

İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Şube Müdürlüğüne(TEM) götürüldü.

Çarptığı otomobildeki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!
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Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 34 CAG 434 plakalı otomobil, 38 AED 496 plakalı Doğan marka otomobile arkadan çarptı.
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Meydana gelen kazada 38 AED 496 plakalı otomobilin sürücüsü Ü.Y.Y. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan M.O.M. isimli şahıs da yaralandı.
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Otomobile arkadan çarpıp kaçan sürücüyü ise olay yerinde düşürdüğü plakası ele verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipler i sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kazanın meydana geldiği yolda güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağlayan polis ekipleri, kaçan otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
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Çarptığı otomobildeki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!
Kayseri'de bir otomobile arkadan çarparak biri ağır olmak üzere iki kişinin yaralanmasına yol açan şahıs kazanın ardından yaralıları olay yerinde bırakıp kaçtı. Kaçan otomobilin olay yerinde düşen plakası üzerine polis şüpheli şahsı bulmak için çalışma başlattı.


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