|
Gündem

FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-20' operasyonunun İstanbul ayağında 21 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonunun İstanbul ayağında 21 şüpheli yakalandı.

19:04 - 4/07/2024 Perşembe
AA
28 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
28 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün duyurulan "Kıskaç-20" operasyonu kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilere yönelik 28 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 500 avro, 610 dolar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 zanlının gözaltına alındığı duyurulmuştu.



#FETÖ
#FETÖ/PDY
#İstanbul
#Kıskaç-20
#operasyon
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF ön lisans ve lisans bölümleri