FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-20' operasyonunun İstanbul ayağında 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün duyurulan "Kıskaç-20" operasyonu kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Adreslerde yapılan aramalarda 15 bin 500 avro, 610 dolar ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 zanlının gözaltına alındığı duyurulmuştu.