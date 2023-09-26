FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 11 ilde 20 gözaltı kararı

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2011-2013 yıllarında yapılan KPDS, ALES ve YDS sınav sorularının FETÖ üyeleri tarafından ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.