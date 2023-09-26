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FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması: 11 ilde 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ve YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak FETÖ mensuplarına dağıtılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

08:21 . 26/09/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2011-2013 yıllarında yapılan KPDS, ALES ve YDS sınav sorularının FETÖ üyeleri tarafından ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.


Bu kapsamda, haklarında örgüt evlerinde veya örgütün çalışma evlerinde kaldığına dair beyan olduğu, söz konusu sınav sorularını temin ettiği, örgüt içinde mahrem imam konumunda bulunan kişiler ile irtibatı bulunduğu, meslek veya üniversite birlikteliği olan şahıslarla örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aramayla haberleştiği belirlenen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.


#FETÖ operasyonu
#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ/PDY
#KPDS
#ALES
#YDS
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