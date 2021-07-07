​Fezlekeler niye bekliyor: Yaptıkları belgeli ve tespitli

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis’e gönderilen fezlekelerle ilgili konuştu. Meclis Başkanı’nı bu konuda göreve davet eden Bahçeli, özetle şunları söyledi: Görevi ve taşıdığı unvanı ne olursa olsun hiç kimse hukuktan üstün değildir. Geçen hafta 21 milletvekilini kapsamına alan fezlekeler TBMM’ye intikal etmiştir. TBMM Karma Komisyon’da bekletilen fezlekelerin bir an evvel görüşülerek Genel Kurul’a getirilmesi gerekir. Fezlekelerin görüşülüp karara bağlanmasını savsaklamak bizim nezdimizde sorunlu ve şaibeli bir tutum olarak değerlendirilecektir.

OYNAT 01:11 Devlet Bahçeli: Görevini vatan millet sevgisiyle gece gündüz yerine getiren Soylu'nun yanındayız Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yapılan itibar suikastlerinin farkında olduklarını ve Bakan Soylu'nun yalnız olmadığını ifade etti. Bahçeli, 'İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya karşı yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum.



Kim demiş Süleyman Soylu yalnız diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren gece gündüz bölücü terör örgütleriyle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır.' dedi.



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SORUMLULUĞU YERİNE GETİRİN

Teröre yardım ve yataklık yaptıkları belgeli ve tespitli bulunan, ellerine şehitlerimizin kanı bulaşan, PKK’nın tasması boğazlarına geçen HDP’li vekillerin uzun süredir gündemde olan fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir? Bu kapsamda TBMM Başkanı’nı göreve davet ediyorum. Karma Komisyonu üstlendiği tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum.

Anayasa Mahkemesi HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda hak ihlaline hükmederek tahliyesini istemiştir. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? Anayasa Mahkemesi, bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? Gergerlioğlu gibileri milletin hakkını hukukunu çiğnerken bir şey yok da, bu çiğneyen ayaklara hesap sorulduğunda mı maraza çıkıyor?

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CHP’YE DESTEK VERECEĞİZ

Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendine güveniyorsa dokunulmazlığının kaldırılmasına bizzat kendisi önayak olmalı, karar sürecini bizatihi kendisi başlatmalıdır. Söz veriyorum, ilk kez CHP’ye destek vereceğiz, onlara ‘tamam’ diyeceğiz.

SOYLU YALNIZ DEĞİLDİR

Terörle mücadelede ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını kaygıyla izliyoruz. Siyasi linç girişimlerini asla kabul etmiyoruz. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin, aldırış etmemiz mümkün değildir.