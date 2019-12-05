Fikirtepe metrobüs durağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta duran metrobüse arkadan çarptı.

İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, ekipler metrobüslerin duraktan alınması için çalışma yaptı. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.

İHA Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi.

FOTOĞRAF 5 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni ara tatilin ilk bölümü 15 Kasım 2019 tarihinde başlamıştı. Bu kapsamda yurt genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullar 1 hafta süre boyunca tatil edilmişti. Okulların açılması ile birlikte 15 Temmuz Köprüsü’nde trafik durma noktasına geldi. Altunizade Metrobüs durağında da zaman zaman yaya yoğunluğu oluştu. Altunizade Metrobüs durağında oluşan yaya trafiği havadan görüntülendi. Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yanı sıra metrobüste de zaman zaman yoğunluk oldu. Altunizade Metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



