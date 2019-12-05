Gündem Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi
İSTANBUL

Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi

Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi

Fikirtepe metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs, kayganlaşan yolda duramayarak önünde duran metrobüse çarptı. Metrobüslerin duraktan alınmasıyla yol akışı tekrar sağlandı.

Haber Merkezi İHA
Fikirtepe'de iki metrobüs çarpıştı.
Fikirtepe'de iki metrobüs çarpıştı.

Fikirtepe metrobüs durağında saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre seyir halinde olan bir metrobüs sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün durduramadığı metrobüs o sırada durakta duran metrobüse arkadan çarptı.

Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
OYNAT 00:57
Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
İstanbul'da Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İki metrobüsün birbirine girdiği kazada bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edilirken, ekipler metrobüslerin duraktan alınması için çalışma yaptı. Metrobüslerin duraktan çekilmesiyle birlikte durak tekrar kullanılmaya başlandı.

İHA
Fikirtepe metrobüs durağında iki metrobüs birbirine girdi.

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 5
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni ara tatilin ilk bölümü 15 Kasım 2019 tarihinde başlamıştı.
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Bu kapsamda yurt genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullar 1 hafta süre boyunca tatil edilmişti.
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Okulların açılması ile birlikte 15 Temmuz Köprüsü’nde trafik durma noktasına geldi.
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Altunizade Metrobüs durağında da zaman zaman yaya yoğunluğu oluştu.
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Altunizade Metrobüs durağında oluşan yaya trafiği havadan görüntülendi.
Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yanı sıra metrobüste de zaman zaman yoğunluk oldu. Altunizade Metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.


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