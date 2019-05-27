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Kadıköy Fikirtepe'de yangın

Fikirtepe'de yangın: Ölü ve yaralılar var

Kadıköy Fikirtepe'de kentsel dönüşüm alanında meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Fikirtepe'de yangın
Fikirtepe'de yangın

İstanbul'da Kadıköy Fikirtepe'de bulunan Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

BİNADA KAĞIT TOPLAYICILAR MAHSUR KALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti.

Fikirtepe'de çıkan yangın

Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürülürken, yangın sırasında alevlerden kurtulamayan bazı vatandaşların hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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