Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın daveti sonrası Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiyeye geliyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti sonrası Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’yi ziyaret edecek. Görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek Türkiye ile Filistin arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Haber Merkezi İHA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye’ye geliyor
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 9-11 Temmuz 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Filistin’deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek, Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin’de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacaktır” denildi.

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