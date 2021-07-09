Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti sonrası Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA-SİHA-TİHA alanında dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri'nde yapılacak açılış ile Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli 'peşkeş çekiliyor' denilerek karalanan projelerin en kritik yatırımlar olduğunu söyledi. Savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtulana kadar yatırımların devam edeceğini belirten Erdoğan, ' İHA-SİHA-TİHA alanında dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Savunma sanayii alanında tek icraatları fabrika kapatmak olanların bunları anlamasını beklemiyoruz. ' dedi.