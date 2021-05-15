Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa: Bu işgali söküp atacağız

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail'in 15 Mayıs 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 73. yılı dolayısıyla Türkiye'de yaşayan Filistin vatandaşlarına ve Türk halkına videolu mesaj gönderdi.

Büyükelçi Mustafa, Filistin halkının Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te, Şeyh Cerrah'ta, Beyt Elmakdis’te, Gazze’de, diğer şehirler ve sürgün edildikleri mülteci kamplarında, mücadelelerine çeşitli şekillerde devam ettiklerini belirtti.

BÜYÜK FELAKET: NEKBE

Nekbe'yi takip eden göçe zorlamanın büyük bir musibet ve bugüne kadar devam eden bir soykırım olduğunu kaydeden Mustafa, "Bir halkı tamamıyla yerinden koparıp yerine dünyanın her yerinden kişi ve gruplar getirtilmiştir. 1948'de Filistin topraklarında oturan 1,5 milyon Filistinli nüfusun 800 binden fazlası, göçe zorlandı. (Halk) 1300'den fazla Filistin köy ve kentinde yaşıyordu. Bu insanların çoğu komşu Arap ülkelerine gittiler, ayrıca Batı Şeria ve Gazze’ye geldiler. Nekbe yılı, İsrail işgali yönetimine verilen Filistin topraklarında binlercesi de göçe zorlandı, evlerinden çıkarıldı ve toprakları ellerinden alındı." diye konuştu.

REKLAM

DÜNYA İsrail Gazze'de uluslararası televizyonların da bulunduğu 13 katlı binayı yerle bir etti

"TOPRAĞI OLMAYAN HALK"

Mustafa, Nekbe sırasında 774 Filistin köy ve kentinin kontrol altına alındığını, bunlardan 531'inin tamamen yok edildiğini ve geri kalanının ise işgalin hakimiyeti ve kanunları altına alındığını hatırlattı.

Bu soykırım ile siyonist çetelerin Filistinlilere yönelik 70'ten fazla katliam yaptığını anlatan Mustafa, 15 binden fazla Filistinlinin şehit olmasına yol açtığını ifade etti.

Mustafa, Nekbe'yi yapanların Filistin'i, "toprağı olmayan bir halk için halkı olmayan bir toprak haline" getirmek istediğini kaydetti.

Siyonistlerin, Filistin adının tarihten silinebileceğini düşündüklerini belirten Mustafa, bunun için en çirkin komplo, baskı ve katliamları yaptıklarını söyledi.

DÜNYA Dün Avusturya bugün Çekya: Terör devleti İsrail'in Filistin zulmüne 'bayraklı' destek!

"Mübarek topraklarımızdan bu işgali söküp atacağız"

Mustafa, İsrail işgalini topraklarından söküp atma kararlığını yineleyerek şunları kaydetti:

REKLAM

"Allah’ın iradesiyle tüm bunlar yüce Filistin halkımızın kaya gibi iradesine çarparak kırıldı. Toprağında kökü olan halkımız hiçbir zaman topraksız bir halk olmamıştır. Çocuk ve torunlar, dede ve babaların vasiyetini unutmadılar. Biz tüm engellere, işgal politikalarına ve işgalin cinayetlerine rağmen haklarımızı kazanma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Mübarek topraklarımızdan bu işgali söküp atacağız. Ulusal ilkelerimize bağlı olarak Kudüs’ün kalbinde ve surlarında Filistin bayrakları dalgalanana kadar mübarek yürüyüşümüz durmayacaktır."

HAYAT ABD’li ünlü sanatçı Della Miles’tan işgalci İsrail’i boykot çağrısı

"Nekbe'nin üzerinden 73 yıl geçmişken halkımızın düşmanlarına bir müjde vermek istiyoruz" diyen Mustafa, Filistin halkının sayısının 9 kattan fazla arttığını ve 2020 sonu itibarıyla 14 milyon kişiye ulaştığını belirterek "Hiçbiri Filistin halkının haklarından ödün vermeyen 14 milyon mücadeleci. Bu hakların başında, dönüş hakkı, özgürlük, bağımsızlık ve sonsuza kadar başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız Filistin Devleti’ni kurmak gelmektedir." ifadesini kullandı.

REKLAM

Büyükelçi Mustafa, bugün Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkının uğradığı saldırıların kendilerine Nekbe günlerini hatırlattığına dikkati çekerek "İsimler değişse de aynı katil yüzleri, aynı cani mimikleri, aynı davranışlar, öldürme, göçe zorlama, yok etme. Atalarından miras aldıkları kültür bu." diye konuştu.

DÜNYA ABD Senatörü Sanders'tan Filistin çağrısı: Rotamızı değiştirelim

Türkiye'ye teşekkürler

İsrail'in hala ders almadığını ve Filistin halkını tanıyamadığını kaydeden Mustafa, "1948 yılında enkazlarından yeniden doğan ve şehitlerinin vasiyetleriyle sebat eden, direnen bu halk, 2021 yılında değişmemiştir, direnecektir. Büyük bedeller ödediğimiz, kan ve gözyaşı döktüğümüz doğrudur fakat Allah’ın Mescid-i Aksa’yı korumak için seçtiği kimselerin ödediği vergidir bu." dedi.

Mustafa, Filistin halkını destekleme konusunda değişmez tavır sergileyen Türkiye Cumhurbaşkanlığına, hükümetine, halkına, partilerine, meclisine ve sivil toplum kuruluşlarına sonsuz teşekkürlerini iletti.

REKLAM

"ZAFER BİZİMDİR"

Büyükelçi Mustafa, Nekbe'nin yıl dönümünde Filistin halkının, haklarına olan bağlılığını bir kez daha vurguladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tüm dünyaya bir mesaj veriyoruz, 73 yıl geçmesine rağmen hakkımızda yapılan tüm cinayetlere rağmen göçe zorlamalara rağmen meşe ağaçları gibi devam ettik, zeytin ağaçlarımız gibi kaldık. Halkımız için yeniden tarih yazanlara selam olsun. Nekbe'den devrime, devrimden devlete götürenlere selam olsun. Şehitlerimizin ruhuna selam olsun. Özgür yaralılarımıza selam olsun. Kahraman tutsaklarımıza selam olsun. Zafer mutlaka bizimdir. Yaşayın ve yaşasın Filistin."

FOTOĞRAF 8 Binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüyor. Terörist İsrail ve Etnik temizliğe son verin yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük sloganları atıyor. Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor. Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösterinin, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik Surların Muhafızı adıyla askeri operasyon başlatmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye yükseldi. Londra'da binlerce kişi Filistin için yürüdü: Terör devleti İsrail'in zulmünü durdurun İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto ediliyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 15 Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Hatab ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda 8'i çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli daha şehit düştü. Saldırıda şehit düşen 8 kişinin isimleri Yasemin Hassan (31) isimli kadın ile Ebu Hatab ailesinden Yamin (5), Bilal (10) ve Yusuf (11), El-Hadidi ailesinden Muha (36), Abdurrahman (8), Suheyb (14) ve Yahya (11) şeklinde sıralandı. Enkaz altındakileri arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu Riş basına yaptığı açıklamada, saldırının gerçekleştiği evden şu ana kadar sağ kurtarılan tek kişinin 2 aylık bebek olduğunu söyledi. Ebu Riş, Şati Mülteci Kampı'ndaki saldırıyı katliam olarak nitelendirmenin bile yetersiz kalacağını dile getirdi. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıya karşılık olarak ve işgal altındaki Batı Şeria'da şehit olan Filistinlilerin intikamının alınması için Aşdod, Beersheba'nın roketlerle vurulduğunu duyurdu. İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu. Böylelikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı. İşgalci İsrail ordusu katliama doymuyor: Gazze'de 8'i çocuk 10 kişi daha şehit oldu İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze'nin batı kesimindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda, çoğu çocuk 10 Filistinli daha şehit oldu. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:59 Hamas'tan İsrail'e misilleme: Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in gece saatlerindeki saldırısının ardından aynı aileden 10 kişinin ölümüne misilleme olarak Tel Aviv'in hedef alındığını duyurdu. Açıklamanın ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi. Halk sığınaklara kaçtı. Saldırıda ölü yada yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.





BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder