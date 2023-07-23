Film gibi izlediler: Binanın çökmesiyle neye uğradıklarını şaşırdılar

Iğdır Valiliği arkasında bulunan bir binanın yıkım çalışmasının sürdüğü esnada, büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi. Çökmenin etkisi ile caddeyi beyaz toz bulutu kaplarken ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar sağa sola kaçışmaya başladı. 6 katlı binanın her iki yanında bulunan binaların yıkım esnasında zarar gördüğü gözlerden kaçmazken, arka cephede bulunan diğer bir binanın üzerine çökmesi görenleri korkuttu.