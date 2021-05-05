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Gündem Filyasyon görevlisiyim diyerek hırsızlık yapmaya çalıştı girdiği evde yakalandı
SAMSUN

'Filyasyon görevlisiyim' diyerek hırsızlık yapmaya çalıştı girdiği evde yakalandı

Samsun'da cezaevinden yeni çıkan Yılmaz T. (45), filyasyon ekibinde görev yaptığını söyleyerek girdiği 2 evden 2 bin 500 TL çaldı. Polis tarafından yakalanan Yılmaz T.’nin evlerden birine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Filyasyon görevlisiyim diyerek hırsızlık yapmaya çalıştı girdiği evde yakalandı
'Filyasyon görevlisiyim' diyerek hırsızlık yapmaya çalıştı girdiği evde yakalandı.

Samsun'da cezaevinden yeni çıkan Yılmaz T. (45), filyasyon ekibinde görev yaptığını söyleyerek girdiği 2 evden 2 bin 500 TL çaldı. Polis tarafından yakalanan Yılmaz T.’nin evlerden birine girip çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlkadım ilçesinde pazarda alışveriş yapan Zülfü Görmez'in (91) yanına giden Yılmaz T., filyasyon ekibinde görev yaptığını, sebze aldığı esnafın koronavirüs hastası olduğunu söyledi. Aldığı sebze ve meyvelerin yıkanması gerektiğini belirten Yılmaz T., Görmez ile birlikte evine gitti. Yılmaz T. kadının yatak odasında bulunan 500 TL'yi alıp, kaçtı. Durumu fark eden Zülfü Görmez, polise başvurarak şikayetçi oldu.

AYNI YÖNTEMLE 2 BİN TL DAHA ÇALDI

Yılmaz T., bir süre sonra yine kendisini filyasyon ekibi görevlisi olarak tanıtarak Sait Göksel'in evine gitti. Sait Göksel'e hemşirelerin geleceğini belirten Yılmaz T., üstünü değişmesini istedi. Üstünden gömleğini çıkaran Görmez’in cebinde bulunan 2 bin TL'yi alan Yılmaz T., kaçtı.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Yılmaz T.’nin Zülfü Görmez'in evine girip çıktığı anlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Yılmaz T.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Yılmaz T.’yi İlkadım ilçesinde yaya olarak gezerken yakaladı.

Cezaevinden yeni çıktığı saptanan Yılmaz T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'PARAYI HELAL ETTİM AMA ALLAH ONUN BELASINI VERSİN'

Olay sırasında çok korktuğunu söyleyen Zülfü Görmez, "Beni kandırdı ve evime girdi. Ben yalnız yaşıyorum. Çok korktum. Çaldığı parayı helal ettim ama Allah onun belasını versin" dedi.

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