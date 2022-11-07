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Financial Times: Rusya Türkiye'ye bağımlı hale geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. kez tahıl anlaşmasını sağlamasının ardından Financial Times'ta yayınlanan analizlerde, Rusya'nın Türkiye'ye bağımlı hale geldiği ve Erdoğan'ın etkinliğine dikkat çekildi.

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Financial Times: Rusya Türkiyeye bağımlı hale geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 9'uncu ayına girdi.

Binlerce ölüm ve milyonlarca yaralı ve mülteciye neden olan yıkıcı savaşta ise Türkiye'nin barış çabaları sürece damga vurdu.

Türkiye, barış görüşmelerine öncülük ve ev sahipliği yaparken her iki taraf ile de mesafeyi koruyabilen tek ülke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tek lider olarak ön plana çıktı.

Tahıl anlaşmasında Türkiye ikinci kez devreye girdi

Ukrayna ve Rusya'nın limanlarda sıkışan tahılının dünyaya ulaştırılması için Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması da Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşti.

Anlaşma, geçtiğimiz hafta Rusya tarafından Ukrayna'nın anlaşmaya aykırı adımlar atması gerekçesiyle askıya alındı.

Erdoğan'ın liderlerle görüşmesi

Afrika başta olmak üzere fakir ülkeler için hayati derecede öneme sahip bu anlaşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kez daha harekete geçti ve hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefon görüşmeleri yaparak mutabakatı yeniden sağlandı.

Bu gelişme kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Uluslararası ajanslar, Erdoğan'ın açıklamasını 'acil' kodu ile abonelerine geçti, pek çok gazete bu gelişmeyi manşetine taşıdı.

Financial Times'tan Türkiye analizi

Türkiye'nin çabası ile hayata geçen bu gelişme sonrası İngiliz yayın kuruluşu Financial Times'ta dikkat çekici bir Türkiye analizi yayınlandı.

Analizde 'İzolasyon, Rusya'yı Türkiye'ye bağımlı hale getirdi' yorumuna yer verilirken Erdoğan'ın rolüne dikkat çekildi.

"Erdoğan'ın çok kartı var"

Haberde, "Erdoğan, 'Kartın yok Vladimir, ya koridoru açarsın ya da daha çok istenmeyen şeyler yaparız' demiş olmalı." ifadesine yer verildi ve "Erdoğan'ın çok kartı var." denildi.

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