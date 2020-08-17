Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Fındık üreticisine kurutma ve pazar uyarısı
ORDU

​Fındık üreticisine kurutma ve pazar uyarısı ​

Fındık üreticisine kurutma ve pazar uyarısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, Perşembe’de fındık harmanlarını ziyaret ederek üreticilere uyarılarda bulundu. Soydan, “Hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depomuza koyalım ve ardından pazara sunalım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, üreticilere hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depoya koymaları ve ardından pazara sunmaları tavsiyesinde bulundu. Soydan, Ordu’nun Perşembe ilçesinde bazı üreticileri fındık harmanlarında ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Fındıkta kurutma işleminin son derece önemli olduğunu belirten Soydan, fındığın uzun süre depoda kalabilmesi için yeterince kurutulması gerektiğine dikkati çekti. Soydan, harmana gelen fındığın belli aralıkla karıştırılması, ürünün yağmur almaması için de önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Arslan Soydan

‘HEM ÜLKE HEM ÜRETİCİ İÇİN DEĞERLİ’

Fındık için sürekli emek verildiğini ve yıl boyunca bu ürün için harcama yapıldığını kaydeden Soydan, “Hem üretici hem de ülke için bir tane fındığın bile değeri çok yüksektir. Onun için üreticileri özellikle uyarıyoruz. Hastalık oluşmaması için fındığı yeterince kurutup bu şekilde depomuza koyalım ve ardından pazara sunalım” dedi.

Soydan, fındığın patozdan çıktıktan sonra içeriğindeki yabancı maddelerin ve kırık fındıkların ayrıştırılması gerektiğine de işaret ederek, yeterli ayrıştırılma olmaması durumunda ürünün pazarlama sırasında sorun yaşayacağını söyledi.

TMO FINDIK ALIMI İÇİN HAZIR

Bu sezon da Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) piyasada olacağını anımsatan Soydan, şöyle devam etti: “TMO’nun fındık alım kriterleri oluyor. Geçtiğimiz yıllarda bu kriterler uygulandı. Bu sene de önceden belirlenmiş kriterlerin alım sırasında uygulanması bekleniyor. Dolayısıyla üreticilerimiz ürününü TMO’ya getirirken, çürük oranına, nem oranına ve içerisindeki yabancı maddelere çok dikkat etmelidir. Bilinmeli ki bir randıman 44 kuruş demek. Bu da üretici açısından önemli bir ek gelir olacak. Üreticilerimiz kaliteli fındıklarını pazara indirerek verdiği emeklerinin karşılığını fazlasıyla alabilir. Her şey üreticimizin elinde.”

Soydan, TMO’nun fındık alımına hazır olduğunu bildiklerini belirterek, ofisin ilerleyen günlerde, alım kriterlerini ve alım noktalarını kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

‘İHTİYACINIZ KADAR FINDIK SATIN’

  • Özellikle bölgede gurbetçi üreticinin oldukça fazla olduğunu aktaran Soydan, şunları kaydetti:
  • “Bu üreticilerimizin bir an önce gurbete dönmek istemeleri sonucunda yoğun bir şekilde fındığı pazara indirmeleri söz konusu. Dolayısıyla bir anda pazara inen fındık nedeniyle arz talep dengesinde oynamalar oluyor. Haliyle bu durum serbest piyasadaki fiyatların düşmesine neden olabilir. Bizim üreticilerden beklentimiz ihtiyacı kadar fındık satmaları yönündedir. Üretici ihtiyacı kadar fındığını satıp işini görebilir. Geri kalan fındığını ise deposunda bulundurmaya gayret etsin.”

Fındığın fiyatında tepki çeken düşüş!
EKONOMİ
Fındığın fiyatında tepki çeken düşüş!
Abone Ol Google News
Erdoğandan 17 Ağustos mesajı

Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

​Erdoğan: Her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz.
Bu millete gücün yetmez küstah adam

Bu millete gücün yetmez küstah adam

​Hadsiz Biden Türkiye'de kimleri destekliyor?
Sesimi duyan var mı?

Sesimi duyan var mı?

​17 Ağustos 1999 depremine ait yürek burkan fotoğraflar...
Fıkra gibi olay

Fıkra gibi olay

​On yıl önce yapılmış kampı tekrar açtılar.
Atina'nın<br>Meis'te 4 ihlali

Atina'nın
Meis'te 4 ihlali

​Bu kadar rüya yeter Yunanistan, uyan artık.
İstanbul'a<br>ikinci baro

İstanbul'a
ikinci baro

​İstanbul için ilk adım bugün atılıyor.
Bahreyn<br>BAE'nin izinde

Bahreyn
BAE'nin izinde

Kirli imza ile başkent Manama'da İsrail elçiliğinin yeri hazırlanıyor.
Filistin'e<br>tuzak kuran beşli

Filistin'e
tuzak kuran beşli

​BAE ve İsrail'in ihanet anlaşmasına öncülük ediyorlar.
Falcao gidiyor mu?

Falcao gidiyor mu?

​Kalacağı açıklanmıştı ama gerçek ortaya çıktı.
Irkçılığa karşı<br>Es Reicht kampanyası

Irkçılığa karşı
Es Reicht kampanyası

​YTB Başkanı Eren ırkçı saldırılara yönelik Yeni Şafak'a konuştu.
HDP'li vekilin <br>koronavirüs halayı

HDP'li vekilin
koronavirüs halayı

​Meclis'te tedbirleri eleştirip önerge vermişti.
İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'da korkutan yangın

Yangının nedeni incelemenin ardından belli olacak.
Biden'e tepki

Biden'e tepki

"​Cahilce yapılmış bir açıklama."
Başarmanın <br>yolu dikkat!

Başarmanın
yolu dikkat!

​Bakan Koca, son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Otelde siyanür paniği

Otelde siyanür paniği

​AFAD özel ekibi cesedi çıkardı.
Ben seni böyle seviyorum

Ben seni böyle seviyorum

Erdoğan'ın down sendromlu vatandaş ile samimi sohbeti.
Avrupa yine şaşırtmadı

Avrupa yine şaşırtmadı

​Türkiye'nin yeni Navtex ilanından rahatsız oldular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.