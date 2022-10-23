Finlandiya heyeti 25 Ekim’de Türkiye’de

İlk olarak 26 Ağustos’ta üçlü mekanizma kapsamında başlayan toplantılar ikili görüşmelere dönerek, Ekim ayı başında İsveç’ten bir heyetin Ankara’ya gelmesiyle devam etti. İsveç’in ardından Finlandiya’dan bir heyet de 25 Ekim’de Ankara’da olacak. Önceki görüşmelerde olduğu gibi ana gündem teröristlerin iadesi. Türkiye heyetine, İsveçli heyetle görüşmede olduğu gibi yine Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık edecek. Finlandiya heyetinden FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin iadesi istenecek. Görüşmelerde teröristlerin eylemleri delilleriyle anlatılacak. En son Slovakya, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliklerine onay vermişti. İki ülkenin üyeliği için artık Türkiye ve Macaristan’ın onayı bekleniyor.

DÜNYA Bir İsveç hayali: Dışişleri Bakanı Linde bu yıl Finlandiya ile birlikte NATO üyesi olacaklarını umut ediyor