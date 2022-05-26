Finlandiya medyası CHP'li Ünal Çeviköz’ün röportajını sözde Kürdistan haritası ile yayınladı

Türkiye'nin terör örgütü PKK/'YPG'ye verdikleri destekten ötürü NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'ya destek veren CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ve HDP Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, Finlandiya medyasından Helsingin Sanomat'a (HS) verdiği röportajla Türkiye'yi şikayet etti.

Büyük tepki toplayan röportajda Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirterek, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" dedi.

"NEDEN TÜRK HÜKÜMETİNİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

HDP'li Özsoy da Finlandiya'nın insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne önem veren, tarafsız bir ülke olduğunu belirterek, "Finli ve İsveçli politikacıların ve hükümetlerin nasıl bu kadar savunmacı bir duruş sergilediklerine gerçekten şaşırdık. Finlandiya'nın neden Türk liderliğini memnun etmek ve taviz vermek için yola çıktığını anlamak bizim için zor. Gülünç görünüyor" ifadelerini kullandı.

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HARİTA SKANDALI

CHP ve HDP'li vekillerin skandal ifadeler içeren röportajı eleştirileri beraberinde getirdi. Öte yandan röportajdaki harita ayrıntısı da gözlerden kaçmadı.

Helsingin Sanomat isimli haber sitesi, vekillerin demeçlerinin yer aldığı satırların arasına sözde Kürdistan haritası yerleştirdi.

Sözde haritaya 'Kürdistan bir kaç devletin topraklarına yayılıyor' başlığı atıldı.

Türkiye aleyhine verilen röportaj ve Finlandiya medyasının kullandığı sözde harita sonrası tepkiler çığ gibi büyüyerek arttı.