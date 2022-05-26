İsveç: Terör örgütlerine silah göndermiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gitti. Michel, burada İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile uluslararası konuları ele aldı. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Andersson'un gündeminde, ülkesinin NATO'ya üyelik süreci ve Ankara'nın tavrı vardı.

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "İsveç'in Türkiye ile diyaloğu devam ediyor. Bu diyaloğun sürmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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"Barış, güvenlik ve terörizmle mücadele alanlarında..."

Andersson, AB ve diğer NATO üyesi devletlerden askeri ittifaka başvuru konusunda aldıkları destekler dolayısıyla da memnun olduklarını dile getirdi. İsveç Başbakanı, "Daha önce belirttiğim gibi, İsveç-Türkiye ikili ilişkilerini barış, güvenlik ve terörizmle mücadele alanlarında güçlendirmeyi istiyorum." ifadesini kullandı.

"Terör örgütlerine silah ve para göndermiyoruz"

Terör örgütlerine para göndermediklerini söyleyen Andersson, ''İsveçli diplomatlar Ankara'da. Terör örgütlerine silah ve para göndermiyoruz. Medyada çıkan ya da belirsiz olan şeyleri tartışıp, konuşup açıklığa kavuşturacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

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