Dünya İsveç Terör örgütlerine silah göndermiyoruz
AVRUPA

İsveç: Terör örgütlerine silah göndermiyoruz

Terör örgütü PKK’ya kucak açan, finansal ve silah desteği sağlayan İsveç, Türkiye’nin NATO konusundaki tavrı nedeniyle çark ediyor. Başbakan Magdalena Andersson, Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini belirterek, "İsveçli diplomatlar Ankara'da. Terör örgütlerine silah ve para göndermiyoruz. Medyada çıkan ya da belirsiz olan şeyleri tartışıp, konuşup açıklığa kavuşturacağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
İsveç: Terör örgütlerine silah göndermiyoruz
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gitti. Michel, burada İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile uluslararası konuları ele aldı. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Andersson'un gündeminde, ülkesinin NATO'ya üyelik süreci ve Ankara'nın tavrı vardı.

  • Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "İsveç'in Türkiye ile diyaloğu devam ediyor. Bu diyaloğun sürmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

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"Barış, güvenlik ve terörizmle mücadele alanlarında..."

Andersson, AB ve diğer NATO üyesi devletlerden askeri ittifaka başvuru konusunda aldıkları destekler dolayısıyla da memnun olduklarını dile getirdi. İsveç Başbakanı, "Daha önce belirttiğim gibi, İsveç-Türkiye ikili ilişkilerini barış, güvenlik ve terörizmle mücadele alanlarında güçlendirmeyi istiyorum." ifadesini kullandı.

"Terör örgütlerine silah ve para göndermiyoruz"

Terör örgütlerine para göndermediklerini söyleyen Andersson, ''İsveçli diplomatlar Ankara'da. Terör örgütlerine silah ve para göndermiyoruz. Medyada çıkan ya da belirsiz olan şeyleri tartışıp, konuşup açıklığa kavuşturacağız.'' değerlendirmesinde bulundu.

İsveç füzeleri PKK mağarasında çıktı: Kirli iş birliği bir kez daha gözler önünde
FOTOĞRAF 22
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde silah ve mühimmatların olduğu 120 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildiğini duyurdu ve mağaranın görüntülerini paylaştı.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, \"Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve 'girilemez' denilen yerlere girmeye devam ediyor.\" denildi.
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Açıklamanın devamında, \"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.\" ifadeleri yer aldı.
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İSVEÇ MENŞELİ ÜRÜNLER PKK'NIN ELİNDE <br><br>Ele geçirilen mühimmatlar arasında teröre verdiği destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye'den veto yiyen İsveç menşeli AT4 tanksavar füzeler de yer alıyor.
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Türkiye'nin NATO'ya katılım talebini reddettiği İsveç'in terör örgütü ile kirli bağlantıları bir kez daha ispatlanmış oldu.
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İsveç füzeleri PKK mağarasında çıktı: Kirli iş birliği bir kez daha gözler önünde
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde silah ve mühimmatların olduğu 120 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildiğini duyurdu ve mağaranın görüntülerini paylaştı. Ele geçirilen mühimmatlar arasında teröre verdiği destek nedeniyle NATO'ya katılım talebi Türkiye'den veto yiyen İsveç'in ürettiği AT4 tanksavar füzeleri de yer alıyor.


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