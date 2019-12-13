Firari cellat yakalandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli arasındaki İrfan Y.’nin örgütün infazcısı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hücre evinde yakalanan İrfan Y.’nin daha önce 14 Haziran 2015’te Kocaeli’de bir otomobilde 2 şüpheli ile birlikte gözaltına alındığı ortaya çıktı. Araçta yapılan aramada bir el yapımı patlayıcı, 5 el bombası, 3 tabanca, 4 şarjör ve 2 susturucu ele geçirildi.

İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

İrfan Y. ve beraberindeki şüphelilerin araçta bulunan mühimmat ve patlayıcıyı İstanbul’a sevk edeceği öğrenilirken, İrfan Y.’nin cep telefonunda yapılan incelemede 2014 yılında Suriye’deki çatışma bölgelerinde bir esirin kafasını keserken çekilmiş görüntüleri bulundu. DEAŞ’a kurulduğu günlerde katıldığı öğrenilen İrfan Y.’nin Kocaeli’de yakalandıktan sonra Kandıra Cezaevi’ne konulduğu, bir süre sonra da Kocaeli Açık Cezaevine nakledildiği öğrenildi.

CEMEVİNE SALDIRI KEŞFİ

Açık cezaevinden 3 Mayıs 2016’da firar eden İrfan Y. kısa süre sonra yakalanarak tekrar cezaevine gönderildi. Ceza süresi tamamlandıktan sonra serbest bırakılan İrfan Y. ve bir şüpheli Aralık 2017’de Ümraniye’deki Anadolu Bilim Kültür ve Cem Vakfı ile Kazım Karabekir Cemevi’nin etrafında ‘gözlük kamera’ ile keşif yaparken gözaltına alındığı öğrenildi. Cem evine saldırı için keşif yapan İrfan Y. bir süre cezaevinde kaldıktan sonra yine tahliye edildi.

YENİ OLUŞUMUN BAŞINDA

Bir defa cezevinden firar eden, iki defa da tahliye edilerek serbest bırakılan İrfan Y., Suriye’deki çatışma bölgelerinde terör örgütü PKK/PYF/YPG’ye esir düşen DEAŞ’lı teröristleri yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirmek için örgüt içinde kurulan yeni oluşumun başında olduğu öğrenildi. Öte yandan İrfan Y. ve 2 şüphelinin 2015’te Kocaeli’de yakalanmasının ardından konuldukları Kandıra T tipi cezaevinden açık cezaevine geçiş sürecinde istihbarat birimleri tarafından Adalet Bakanlığı ve cezaevine İrfan Y. ve 2 şüphelinin firar etme şüphesinin olduğunun bildirildiği ortaya çıktı.