DEAŞ’la mücadelede Türkiye tek

Ahıskalı amcadan duygu dolu konuşma: 72 yıl bize sahip çıktınız

Ahıskalı bir amca Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek üzere geldiği sırada konuştu. Ahıska sürgünü sonrası 12 ayrı yere göç ettiklerini ve Türkiye'ye geldiklerini söyleyen amca, duygu dolu bir konuşma yaptı.

