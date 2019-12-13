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POLİTİKA

DEAŞ’la mücadelede Türkiye tek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, “Hiçbir ülke DEAŞ’la mücadelede Türkiye’nin yerini dolduramaz. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ’la mücadelede ediyor” dedi. Brüksel’de Türkiye’ye övgüler yağdıran Borisov, Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Boyko Borisov
Boyko Borisov

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, “Hiçbir ülke DEAŞ’la mücadelede Türkiye’nin yerini dolduramaz” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Brüksel’deki karargahta düzenlenen basın toplantısında Borisov, Türkiye’ye övgü yağdırdı. Bir gazetecinin Bulgaristan’ın NATO’da Türkiye’nin yerini alıp alamayacağını sormasının üzerine Borisov, Bulgaristan’ın hiçbir ülkenin yerini almaya çalışmadığını kaydetti.

KİLİT ÖNEME SAHİP

  • Borisov, “Hiçbir ülke DEAŞ’la mücadelede Türkiye’nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ’la mücadelede ediyor” ifadesini kullandı. Stoltenberg ise Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu vurgulayarak “Türkiye terörle mücadelede kilit öneme sahip. 3,6 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaparak aynı zamanda göç krizinde de kilit noktada” dedi.

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