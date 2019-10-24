Firari eski HDP'li Patnos Belediye Başkanı Ankara'da yakalandı

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Bakan Selçuk’tan 430 sırayı onaran fedakar öğretmene teşekkür telefonu

Muğla'da beden eğitimi öğretmenliği yapan Osman Yılmaz (46), görev yaptığı okuldaki 430 sırayı onarıp, zımparalayarak kullanıma hazır hale getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yılmaz öğretmeni telefonla arayarak "Öyle güzel işler yapıyorsunuz ki. Allah razı olsun" dedi.