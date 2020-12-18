Firari FETÖ’cü Erdemir’den ABD’ye “Türkiye’yi Akdeniz’de durdurun” çağrısı

Eski CHP vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman ile “Doğu Akdeniz'de Amerikan Çıkarları” başlıklı bir rapor hazırlayarak, Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'na (FDD) sundu.
"ABD'nin müttefikleri zor durumda kalıyor"
Erdemir ve Edelman, hazırladıkları raporda, ‘Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlü bir rakip haline geldiğini’, ‘Türkiye'nin bölgede düşmanca politikalar izlediğini’ ve bunun sonucunda da ‘ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerini tehlike altında bıraktığını’ savunarak Türkiye’yi suçladı.
Raporda ayrıca, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında ortaya sunduğu iddialarının pasifize edilmesi için ABD'nin Doğu Akdeniz temsilcisi ataması gerektiği tavsiyesi verildi.