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Gündem Firari FETÖcü Erdemirden ABDye Türkiyeyi Akdenizde durdurun çağrısı
POLİTİKA

Firari FETÖ’cü Erdemir’den ABD’ye “Türkiye’yi Akdeniz’de durdurun” çağrısı

Firari FETÖ sanığı, eski CHP vekili Aykan Erdemir, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman ile hazırlayıp sunduğu raporda, Washington yönetimine, Türkiye’ye karşı harekete geçme çağrısı yaptı. Raporda, Türkiye’nin Akdeniz’deki artan etkinliğinin ABD’nin çıkarlarını zedelediği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Aykan Erdemir (Solda)
Aykan Erdemir (Solda)

Eski CHP vekili ve firari FETÖ sanığı Aykan Erdemir, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric Edelman ile “Doğu Akdeniz'de Amerikan Çıkarları” başlıklı bir rapor hazırlayarak, Türkiye karşıtı faaliyetleriyle bilinen Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'na (FDD) sundu.

"ABD'nin müttefikleri zor durumda kalıyor"

Erdemir ve Edelman, hazırladıkları raporda, ‘Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de güçlü bir rakip haline geldiğini’, ‘Türkiye'nin bölgede düşmanca politikalar izlediğini’ ve bunun sonucunda da ‘ABD'nin bölgedeki önemli müttefiklerini tehlike altında bıraktığını’ savunarak Türkiye’yi suçladı.

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Raporda ayrıca, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında ortaya sunduğu iddialarının pasifize edilmesi için ABD'nin Doğu Akdeniz temsilcisi ataması gerektiği tavsiyesi verildi.

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