Firari FETÖ'cü eski komiser yardımcısı saklandığı adreste yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıldır aranan eski Yargıtay tetkik hakimi Necmeddin Özmen tutuklandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, 7 yıldır firari olan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştiren Özmen'in Etimesgut ilçesinde saklandığını tespit etmişti.