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Firari FETÖ'cü eski komiser yardımcısı saklandığı adreste yakalandı

FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı, Kayseri'de saklandığı adreste yakalandı.

18:22 . 18/08/2023 Cuma
AA
Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı (Arşiv)

Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı (Arşiv)

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt'te yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında verilen hapis cezası kesinleşen eski komiser yardımcısının saklandığı adresi tespit etti.

FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Talas ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.



#Kayseri
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#FETÖ
#Eski Komiser
#Yakalandı
31 dakika önce
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