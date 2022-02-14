Gündem Fırat Çakıroğlu davasında karar Eski rektör ve eski dekana 20şer bin lira ceza
İZMİR

Fırat Çakıroğlu davasında karar: Eski rektör ve eski dekana 20'şer bin lira ceza

Ege Üniversitesinde, 2015 yılında terör örgütü PKK yandaşı Nurullah Semo tarafından bıçaklanarak öldürülen Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu davasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle yargılanan eski Ege Üniversitesi Rektörü Candeğer Yılmaz ve eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Ersin Doğer 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, cezaları ayrı ayrı 20 bin lira para cezasına çevrildi. Eski rektör yardımcısı Atilla Silkü ve eski genel sekreter Mehmet Bülent Özkan ise beraat etti.

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Haber Merkezi DHA
Fırat Çakıroğlu davasında karar: Eski rektör ve eski dekana 20şer bin lira ceza
Fırat Çakıroğlu

Ege Üniversitesi'nde, 2015 Şubat'ta ülkücü öğrencilerle savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' diye söz edilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen yargılama sürecinde sanık Nurullah Semo, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu mezarı başında anıldı
GÜNDEM
Fırat Yılmaz Çakıroğlu mezarı başında anıldı

Çakıroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili olayda kusuru bulunduğu gerekçesiyle üniversitenin eski rektörü Candeğer Yılmaz, eski rektör yardımcısı Atilla Silkü, eski genel sekreter Mehmet Bülent Özkan, edebiyat fakültesinin eski dekanı Ersin Doğer hakkında da İzmir 41'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Geçen yıl 20 Aralık'ta görülen duruşmada mütalaasını veren savcı, sanıkların 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

ESKİ REKTÖR
YILMAZ YAZILI SAVUNMA VERDİ


Tutuksuz sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 41'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ve taraf avukatları katıldı. Geçen 31 Ocak'taki duruşmada savunma yaparken, Çakıroğlu'nun babası tepki gösterince kendini iyi hissetmediğini söyleyip savunmayı yarıda bırakan Candeğer Yılmaz'ın, savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunduğu belirtildi. Duruşmada söz verilen Çakıroğlu'nun avukatlarından Muhammed Emre Tayyar, mütalaanın uygulanmasını talep etti. Savcı da mütalaasını tekrarladı.

Fırat Çakıroğlu cinayetinde tutuklama
GÜNDEM
Fırat Çakıroğlu cinayetinde tutuklama

SANIK AVUKATINDAN 'POLİSLER GEÇ GELDİ' İDDİASI


Söz alan Yılmaz'ın avukatı Güngör Tosunoğlu, "Geçen duruşmada karşı taraftan yapılan sataşma nedeniyle müvekkilim savunma yapamamıştı. Tekrar aynı şeyin yaşanmaması için savunmalar yapılırken karşı tarafların dışarıya alınması önerisinde bulunduk ama kabul görmedi. Bu nedenle müvekkilim yazılı savunma verdi. Bu olayda görevi kötüye kullanan kimse yoktur. Hiç kimse böyle bir olayın yaşanmasını istemez. Olay, 'geliyorum' demiş. 150 kişilik grup fakülteye girmeden önce durum Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmiş ama polisler geç gelmiş" ifadelerini kullandı.

  • Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

ÇAKIROĞLU'NUN BABASI SALONDAN ÇIKTI

Öte yandan Fuat Mahir Çakıroğlu, karşı taraf avukatları savunma yaparken söz istedi. Söz verilmemesi üzerine Çakıroğlu, "Dayanamıyorum ve çıkmak istiyorum" diyerek salondan ayrıldı.

Fırat Çakıroğlu
Fırat Çakıroğlu

İKİ SANIK BERAAT ETTİ

Konuşmaların ardından karar açıklandı. Hakim, Candeğer Yılmaz ve Ersin Doğer'e, önce görevi ihmal suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi, ardından duruşmadaki iyi hallerinden dolayı cezaları 8’er ay 10’ar gün hapse indirdi. Sanıklara verilen hapis cezası, 250'şer gün adli para cezasına çevrilip, 20'şer bin lira ceza verildi. Sanıkların 8 ay 10 gün süreyle kamu görevi hak ve yetkisi kullanmasına da yasak getirildi. Diğer tutuksuz sanıklar Mehmet Bülent Özkan ve Atilla Silkü ise beraat etti.

Evlada acı veda
GÜNDEM
Evlada acı veda

BABA ÇAKIROĞLU: İÇİMİZ FERAH

Duruşmanın ardından kararı değerlendiren baba Fuat Mahir Çakıroğlu, "Fırat'ın katlinde kimin eli varsa hiçbiri gece gündüz uyuyamayacak. Bu cezalar içimizi biraz ferahlattı ama daha fazlası olması lazım. Bu tip insanların, 'yöneticilik vasıfları olmasın' diye biz özellikle bu davaları açıyoruz. Fırat'ımız gitti ama başka genç, aslan gibi çocuklarımız var. Onlar, böyle insanların çatısında olmasınlar. En başından her şey eksik yapılmış. Bunlar o günü konuşuyor ama 3 senelik bir geçmiş var. Fırat'ın okuduğu dönem ve ondan önce de yıllar var. Burası PKK'nın yuvası olmuş. Bu kadın 3 sene ne yapmış, niye önlem almamış? Buna müsaade ettikleri için cezalarını aldılar. İçimiz ferah" dedi.

Fırat Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı
FOTOĞRAF 21
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Ege Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından bıçakla öldürülen ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma töreni düzenlendi. FOTOĞRAF: AA
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Ege Üniversitesi Kampüsü’nde, karşıt görüşlü öğrenci grubu arasındaki çıkan ve çok sayıda öğrencinin yaralandığı ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite Başkanı Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili toplanan yaklaşık bin kişilik grup, anma töreni düzenledi. FOTOĞRAF: AA
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Törende, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. FOTOĞRAF: AA
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Yürüyüş sırasında, Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun Türk Bayrağına sarılı tabutu da cenaze aracının içerisinde kortejin en önünde yer aldı. FOTOĞRAF: AA
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FOTOĞRAF: AA
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FOTOĞRAF: AA
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FOTOĞRAF: AA
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FOTOĞRAF: AA
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FOTOĞRAF: DHA
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FOTOĞRAF: DHA
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FOTOĞRAF: DHA
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FOTOĞRAF: DHA
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FOTOĞRAF: DHA
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FOTOĞRAF: DHA
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FOTOĞRAF: DHA
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FOTOĞRAF: DHA
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FOTOĞRAF: DHA
Title
FOTOĞRAF: DHA
Title
FOTOĞRAF: DHA
Title
FOTOĞRAF: DHA
Title
FOTOĞRAF: DHA
Fırat Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ege Üniversitesi'nde öğrenciler tarafından bıçakla öldürülen ülkücü genç Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma töreni düzenlendi.


Tabuta Sığmayanlar: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu (99. Bölüm)
OYNAT 37:17
Tabuta Sığmayanlar: Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu (99. Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar programında; 20.02.2015'de Ege Üniversitesi'nde teröristlerce şehit edilen tarih bölümü öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nun aziz hatırasını yâd ediyoruz. Yapım Yönetim: Ender Çınar Kamera: Ömer Lütfü Gözsüz / Mehmet Miraç Çiçek / Recep Çelik


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