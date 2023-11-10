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Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
14:48 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz" denildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
" ifadelerini kullandı.
#MSB
#PKK
#YPG
#Fırat Kalkanı bölgesi
41 dakika önce
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