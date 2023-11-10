Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz" denildi.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi.
" ifadelerini kullandı.
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41 dakika önce