Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/BfBo1FkdOm
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.