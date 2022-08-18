Gündem Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Pençe-Kaplan bölgesinde üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Pençe-Kaplan bölgesinde üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 22 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: 22 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Dört terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB: Dört terörist etkisiz hale getirildi
Beş terörist etkisiz

Beş terörist etkisiz

​MSB duyurdu: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok.
Düşmana göz açtırmıyorlar

Düşmana göz açtırmıyorlar

​Sadece yüzde 10'u geçiyor: Gizlenmede üstlerine yok.
Bakan Özer: İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak

'Son 18 günde 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.'
Resmen Ajax'ta

Resmen Ajax'ta

​Trabzonspor'un genç yıldızı Hollanda devinde forma giyecek.

​Ünlü markadan ilklerin modeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'daki üçlü zirve sonrası önemli mesajlar.

​Bir ilin tarihini değiştirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.