Gündem Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz, başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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