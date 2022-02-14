Fırtına bitip balık bollaşınca tezgahlar da doldu taştı

Geçen haftadan bu yana ancak iki gündür balık tezgahlarında artış olduğunu ifade eden Muharrem Şahin, hamsi, istavrit ve uskumru balıklarında fazlasıyla bolluk olduğunu dile getirdi. Şahin, “ Geçen hafta balık yoktu. Tezgahlarımız boş kalmıştı. Şimdi havalar ısındı. Cuma gününden bu yana bolluk başladı. Karadeniz istavriti, mezgit ve barbun balıkları da çoğalmaya başladı. Sadece çinekop balığında sıkıntılar var. Onun dışında tüm balıklarımız fazlasıyla tezgahlarda yerini aldı. Fiyatlarda pek bir düşüş olmadı. Geçen haftalarla aynı şekilde seyrediyor. Vatandaşlarımız da bu bolluk sayesinde hafta sonu balıktan nasibini alacak” dedi.

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