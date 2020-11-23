Fitne ateşi yakmak istiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı ve Kobani’nin faili Selahattin Demirtaş ve Gezi’nin faili Osman Kavala’nın serbest bırakılması için yapılan çağrılara sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmış olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanı’yla hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur” diye konuştu.

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SİZ İÇ KAVGALARINIZLA UĞRAŞIN

Teröre bulaşmış ve terörle el ele, kol kola yürüyenlerin hiçbir zaman yanında olmadıklarını ve bu kişilerle dirsek temasında bulunmadıklarını vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü’lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. CHP’nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere, ‘Siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın, düşün bu ülkenin ve milletin yakasından’ diyoruz.”

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SONLARI HÜSRAN OLACAK

“Türkiye’yi dışarıya şikayet ederek, başka ülkelerin yönetimlerine bize nasıl ve nerelerden saldıracaklarının akıllarını vererek, dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır. Gezi eylemlerini organize edenlerin savunucusu olamayız. Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin hizmetkarlığını yapmayı en büyük şeref kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Biz özellikle Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan özellikle bugün, yarın hiçbir zaman bunları savunucusu olmadık, bundan sonra da olmayız.”

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Kavala’larla bir arada olamayız

Erdoğan, “Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza, Ankara’dan İstanbul’a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavala’larla, onlarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Kobani’yi unutamayız. Biz Diyarbakır’da Kürt kardeşlerimizi öldürenlerin savunuculuğunu yapamayız. Hukuka sarılarak onların savunmasını yapmaya girenler kusura bakmasınlar artık şunu bilmeleri lazım ki AK Parti hiçbir zaman bunları savunmamıştır, savunmaz. Ama AK Parti Diyarbakır’da öldürülen Yasin Börü kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir” diye konuştu.

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Verdiğiniz sözleri tutun

Türkiye’nin Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Daima NATO başta olmak üzere batı ittifaklarının en güçlü üyesi olduk. Bizi başka arayışlara mecbur bırakmadıkları sürece savunmadan ticarete kadar tercihimizi hep batıdan yana kullandık. Ama bu ülkemize ve milletimize yönelik açık saldırılara, farklı kılıflar altında dayatılan haksızlıklara, çifte standartlara boyun eğeceğimiz anlamına da gelmiyor. Bunun için Avrupa Birliği’ne tam üyelikten mülteciler meselesine kadar ülkemize verdiğiniz sözleri tutun, birlikte daha yakın, daha verimli bir iş birliği tesis edelim çağrısında bulunuyoruz. Aynı temenniyi müttefikimiz Amerika ile olan ilişkilerimiz için de ifade ediyoruz.”

Kirli senaryoyu yırtıp çöpe attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir süredir ardı ardına yaşadığımız saldırılar ve karşılaştığımız tuzaklar tıpkı bir asır önce yapılmaya çalışıldığı kadar bizi Anadolu bozkırlarına hapsetme amacı taşıyordu. Milletimizle birlikte İstiklal Harbinden sonraki en büyük mücadelemizi vererek bu kirli senaryoyu yırtıp çöpe attık. Kendi vatandaşlarımızla birlikte kalbini ve gözünü bize yöneltmiş tüm dostlarımızın dualarıyla engelleri aşa aşa bugünlere geldik” dedi.

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Saldırıların hep üzerine gittik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin kendi iradesini siyasetine, diplomasisine, sahaya yansıttıkça rahatsızlıkların ve tepkilerin dozunun elbette arttığını belirterek, şöyle konuştu: “Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını ve dışarıdaki mekanizmalarını kullanarak sinsi oyunlarla ve tuzakla tehditle, tecritle teslim alabileceklerini sananların heveslerini hep kursaklarında bıraktık. Bize yapılan saldırılara, savunmada kalarak cevap vermek yerine üzerine üzerine gittik. Sokakları karıştırmaya çalıştılar, ihanetlerini ortaya serdik.”

İlave tedbirler gelebilir

Erdoğan, salgının yeni dalgasının tüm dünyayla birlikte ülkeyi de etkisi altına aldığını anımsatarak, “Bu sebeple insan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltarak virüsün bulaşma hızını düşürecek ilave tedbirler almak mecburiyetinde kaldık. Milletimiz TMM diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarıyla bu tedbirlere hassasiyetle riayet ederse inşallah birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz” diye konuştu.

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