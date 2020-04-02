Kavala’ya beraat kararı veren hakimin FETÖ bağlantısı çıktı

Gezi’nin organizatörü Osman Kavala ve arkadaşları hakkında verdiği beraat kararı nedeniyle eleştirilerin odağı olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti başkanı Mehmet Galip Perk’le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Perk’in 2 ayrı cep telefonu üzerinden hakkında FETÖ ile ilgili işlem yapılmış 200’ü aşkın kişi ile irtibata geçtiği belirlenmişti. Söz konusu kişiler arasında yer alan bir isim soruşturma birimlerinin dikkatini çekti. Bu isim, FETÖ’nün Türkmenistan yapılanmasında yöneticilik yaptığı tespit edilen avukat Selim Yılmaz oldu. Yılmaz’ın Gezi Parkı davasında tartışılan karara imza atan mahkeme başkanı Galip Perk’in Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı olduğu belirlendi.

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1 saat 12 dakika konuşmuşlar

Avukat Selim Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliye, ‘Terörün finansmanı’, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye olma’ suçlaması yöneltildi. Yılmaz’ın, mahkeme başkanı Galip Perk arasında 1 saat 12 dakika ve 3 kısa mesaj yoluyla iletişimi tespit edilirken, bu yöndeki araştırmanın devam ettiği öğrenildi. İkili arasındaki görüşmelerin 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında da gerçekleştiği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Avukat Selim Yılmaz’ın hakim Galip Perk’le çekildiği fotoğraflar HSK’nın hakim Galip Perk’le ilgili yürütülen soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi.

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Kayıt dışı paraları ülkeye soktular

Avukat Selim Yılmaz hakkında yürütülen soruşturma dosyasının ayrıntıları arasında önemli bilgiler yer aldı. Soruşturma kapsamında ifade veren S.P isimli tanık, Yılmaz’ın örgütün Türkmenistan yapılanmasında yer aldığını söyledi. S.P ifadesinde, “Selim Yılmaz bana Türkmenistan FETÖ yapılanmasında yer alan A.P isimli örgüt mensubunun Türkmenistan’dan Türkiye’ye örgüt adına kayıt dışı paraları gizli bir şekilde getirdiklerini söyledi. Gelen paralar bir AVM sahibinde toplanıyordu. Onun üzerinden örgüt adına kullanıldığını bana söyledi’ dedi. Verilen ifadedeki isimlerden A.P’nin Bylock kullanıcısı olduğu, AVM sahibinin ise firari durumda olduğu tespit edildi.

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GÜNDEM Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil 9 sanık beraat etti

‘Cemaatin gücü benim, ipten adam alırız'

Soruşturmada ‘tanık’ sıfatıyla bir başka ifade veren isim ise İ.G oldu. İ.G ifadesinde Yılmaz hakkında şu ifadeleri kullandı: “Yılmaz, 2013 yılının sonlarında şirketimize gelerek, ilişkilerinin çok güçlü olduğunu, Avrupa ve Rusya’da yapamayacağımız bir şey yoktur. Cemaatin gücü de benimdir. Ben yetkiliyim. İpten adam alırız. İpe adam göndeririz’ diyerek şirketimizin hukuk müşavirliğini istedi. Ben bu teklifi kabul etmedim ancak o tarihlerde damadım olan H.D’nin ısrarı üzerine teklifi kabul etmek zorunda kaldım."

"Ofisinde himmet toplantısı yapıldı"

Yılmaz’ın ofisinde sohbet adı altında düzenlenen toplantılara ben de davet edildim. Bu toplantılarda Yılmaz, iş adamlarına ‘Herhangi bir işiniz olacaksa bana getireceksiniz, ben gerekli yerlere ödemeleri yapacağım’ diyordu. Sohbette yer alan imam olarak bahsedilen kişiler bana, ‘Seni Hocaefendi ile tanıştıralım. Onun yanına götürelim. Onunla bir kez tanışırsan ona bağlanırsın’ dediler.”

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren O.T ise ifadesinde kendisinin İstanbul Başakşehir İlçesi’nde himmet grubu sorumlusu olduğunu dile getirdi. O.T, Nisan 2012’den 2014 yılına kadar sorumlu bulunduğu himmet grubu listesinde avukat Selim Yılmaz’ın olduğunu dile getirdi.



17-25 Aralık darbe girişiminden sonra devam etti

Örgüt muhasebecisi olan O.T ifadesine, Yılmaz’ın 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra da örgüt finansmanı için para vermeye devam ettiğini dile getirirken, Yılmaz’ın, aylık 5 bin TL, yıllık toplam 60 bin TL örgüte himmet verdiğini ifadesine ekledi. Yılmaz’ın bu soruşturma kapsamında 9 Eylül 2019 tarihinde ifade verdiği, ancak ifadesinde örgütsel tavır geliştirerek irtibat halinde bulunduğu örgüt mensupları ve ödediği himmet paralarından bahsetmediği ortaya çıktı.

2015’E KADAR GÖRÜŞMÜŞ

Yılmaz’ın cep telefonunun ayrıntılı HTS dökümünü içeren bilirkişi raporu soruşturma dosyasında yer aldı. O.T nin verdiği ifadeler ve anlattığı isimlerle HTS raporuna göre iletişime geçtiği isimler örtüştü. Yılmaz’ın İstanbul’da himmet grubu yöneticisi O.T’nin de üst pozisyonunda bulunan 2 örgüt yöneticisi ile 2015’e kadar irtibatına devam ettiği belirlendi. Yılmaz’ın bu 2 örgüt yöneticilerinden R.Ş ile 250 irtibat kaydına rastlandı.

ÖRGÜT ŞÜPHELİLERİYLE BİN 452 KEZ GÖRÜŞTÜ

Yılmaz’ın ayrıca kriptolu mesajlaşma uygulaması Bylock kullanıcısı 842 kişi ile irtibatına rastlanırken, cep telefonu hattıyla haklarında FETÖ soruşturması yürütülen örgüt mensuplarıyla toplam bin 452 kez görüştüğü tespit edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hakkındaki tespitler, tanık ifadeleri üzerine gözaltı kararı çıkarılan avukat Selim Yılmaz emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılık tarafından sorgulanan Yılmaz, tutuklama talebiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘terörizmin finansmanı’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklandı.

KUTU… KUTU… 34 ÜLKE NUMARASI İLE İRTİBATI VAR

Yılmaz’ın incelenen cep telefonu arama kayıtlarında yurt dışı ile yoğun irtibatına rastlandı. Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre Yılmaz, aralarında ABD, İsrail, Fransa, Hollanda, Belçika, Meksika, Çin, İran, Türkmenistan, İsviçre’nin de bulunduğu 34 ülkede bulunan telefon numaralarıyla iletişime geçtiği öğrenildi.