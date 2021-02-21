​Fitnenin beşinci kolu oldular

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Gara katliamının sorumlusu olarak devleti gösteren başta CHP olmak üzere siyasi partilere tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, sert eleştirilerde bulundu:

"Fitneye fişeklik yapıyorlar"

Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımız’ı suçluyorlar. Terörist Demirtaş’ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis“Bak gördünüz mü, PKK’yı kınadı”diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar.

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İSABETLİ BİR TEŞHİS

CHP Genel Başkanı, PKK’nın reklamını yapmamak için adını anmamış! CHP Gara’da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK’yı lanetlemek yerine Türkiye’yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir tespit değil, isabetli bir teşhistir. Anlaşılan HDP, CHP’ye yuva yapmış, PKK’nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İP de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır.

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BİZ OYUNU GÖRÜYORUZ

Türkiye’de bunlar oluyorken, PKK’yı sözde kara gücü gibi kullanan, himayesinde tutan ABD’nin “eğer”li açıklamaları, teröristlere silah ve eğitim desteği vermesi iki ülke arasındaki nazik ilişkilere saplanmış zehirli bir mızrak gibidir. Sorun yalnızca bu kadar da değildir… Biz oyunu görüyoruz. Cumhur İttifakı’nın tarihi varlığının çok güçlü şekilde devamına inanıyoruz. Zalimlere karşı biriz, emperyalizme karşı tek yüreğiz. Biz Türkiye’yiz, Türk milletiyiz. Okyanus ötesinden ülkemize istikamet çizdirmeyiz, müdahale ettirmeyiz.

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