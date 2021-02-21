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ANKARA

​Fitnenin beşinci kolu oldular

Fitnenin beşinci kolu oldular

MHP lideri Bahçeli, PKK’nın Gara katliamında devleti sorumlu tutan siyasi partilere sert tepki gösterdi: CHP Gara’da yakalandı, HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK’yı lanetlemek yerine hükümete fatura çıkaran siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları isabetli bir teşhistir.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Gara katliamının sorumlusu olarak devleti gösteren başta CHP olmak üzere siyasi partilere tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, sert eleştirilerde bulundu:

"Fitneye fişeklik yapıyorlar"

  • Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımız’ı suçluyorlar. Terörist Demirtaş’ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis“Bak gördünüz mü, PKK’yı kınadı”diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar.

Bahçeli: Türk devleti Gara'da hata yapmamış hıyanete bedel ödettirmiştir
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Bahçeli: Türk devleti Gara'da hata yapmamış hıyanete bedel ödettirmiştir

İSABETLİ BİR TEŞHİS

CHP Genel Başkanı, PKK’nın reklamını yapmamak için adını anmamış! CHP Gara’da yakalandı! HDP zaten oradaydı. İP ise çevresinde gıyaben keşif yapıyordu. PKK’yı lanetlemek yerine Türkiye’yi isnat eden, hükümete fatura çıkaran menhus siyasi partilerin fitnenin beşinci kolu oldukları abartı veya afaki bir tespit değil, isabetli bir teşhistir. Anlaşılan HDP, CHP’ye yuva yapmış, PKK’nın kanlı demirbaş listesine kaydetmiştir. İP de uydulaşmış, HDP-PKK yörüngesinde dönüp durmaya başlamıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den muhalefete Gara tepkisi: PKK'yı telaffuzdan imtina edenler fitnenin reklam yüzleri ihanetin vitrin süsleridir
GÜNDEM
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den muhalefete Gara tepkisi: PKK'yı telaffuzdan imtina edenler fitnenin reklam yüzleri ihanetin vitrin süsleridir

BİZ OYUNU GÖRÜYORUZ

  • Türkiye’de bunlar oluyorken, PKK’yı sözde kara gücü gibi kullanan, himayesinde tutan ABD’nin “eğer”li açıklamaları, teröristlere silah ve eğitim desteği vermesi iki ülke arasındaki nazik ilişkilere saplanmış zehirli bir mızrak gibidir. Sorun yalnızca bu kadar da değildir… Biz oyunu görüyoruz. Cumhur İttifakı’nın tarihi varlığının çok güçlü şekilde devamına inanıyoruz. Zalimlere karşı biriz, emperyalizme karşı tek yüreğiz. Biz Türkiye’yiz, Türk milletiyiz. Okyanus ötesinden ülkemize istikamet çizdirmeyiz, müdahale ettirmeyiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İcazeti İmralı'dan alan hainlere milletvekilliği haramdır
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