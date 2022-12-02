Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 155’inin perakende fiyatı artarken, 19 ürünün fiyatı düştü, 68 ürünün fiyatı ise değişmedi.

2022 kasım ayında domates fiyatı yüzde 28,22 arttı



Kasım ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates yüzde 28,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Ev Eşyası Harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile battaniye, Erkek Giyimi Harcamaları alt grubundan yüzde 20,09 ile süveter, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubundan yüzde 18,29 ile diş macunu, Erkek Giyimi Harcamaları alt grubunda yüzde 17,86 ile gömlek oldu.

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2022 kasım ayında muz yüzde 17,29 ucuzladı



2022 Kasım ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan muzun fiyatı yüzde 17,29 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 13,51 ile limon, Konut Harcamaları grubundan yüzde 9,73 ile fuel oil, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 8,42 ile lahana, yüzde 8,27 ile pırasa ve aynı gruptan yüzde 7,86 ile sivri biber oldu.

MARKETTE PRİNÇ: ÜRETİCİDE KURU SOĞAN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasım ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette pirinç, üreticide kuru soğan; fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette limon, üreticide marul olduğunu belirtti.