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Fon vurgunu davasında mahkemeden flaş karar: Semih Kaya ile ilgili zorla getirilme kararı

Futbolcuların yanı sıra çok sayıda iş adamını dolandıran özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davanın ara kararına SABAH ulaştı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Erzan'ın, "3 milyon dolar aldım. 5.7 milyon dolar ödedim. Beni tehdit edip zorla para aldı. Yakamı kurtaramadım" dediği Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de arasında olduğu 12 kişi hakkında, ocak ayındaki duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlenmeleri için zorla getirme kararı çıkarttı. Mahkeme ayrıca, tüm sanıkların telefonlarının 2022 Ekim- 2023 Nisan ayları arasındaki arama, aranma ve baz kayıtlarının BTK'dan istenmesine karar verdi.

15:04 - 1/12/2023 Cuma
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Semih Kaya - Seçil Erzan

Semih Kaya - Seçil Erzan

Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın 'Fatih Terim Fonu' adı altında aralarında eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da olduğu ünlü isimleri 1 milyar 260 bin lira dolandırmasıyla ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. 'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 226 yıl hapis cezası istenen Erzan'ın dolandırmaya çalıştığı ancak dolandıramadığı, bir de fazladan para verdiği ender isimlerden biri eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'di. Erzan ifadesinde, 3 milyon 200 bin dolar aldığı Semih Kaya'ya 5 milyon 700 bin dolar ödediğini vurgulayarak, "Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım; ona ödediğim fazla parayı Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldım. Semih Kaya bana zorla para satmıştır. Anaparaya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca evime gelerek, beni tehdit ederek zorla para almıştır" ifadelerini kullanmıştı.


'Tanık' olarak dinlenecek


Erzan'ın da arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, Semih Kaya, menajeri Fırat Özdemir ve teknik direktör Fatih Terim'in bir dönem yardımcılığını yapan Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap'ın da arasında olduğu 12 kişinin 'tanık' sıfatıyla ifadelerinin alınması için, 12 Ocak'ta yapılacak ikinci duruşmaya zorla getirilme kararı çıkardı. Aralarında Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de olduğu 11 "şüpheli" hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halihazırda tefecilik suçundan soruşturma yürütülüyor.


Semih Kaya

Tehdit videosu çıkmıştı


ÖTE yandan daha önce ifadelerinde tehdit edildiğini söyleyen Seçil Erzan'ın, Mojtaba Hakani tarafından çekilmiş, tefeci Süleyman Aslan'a yalvardığı görüntüler ortaya çıktı. Araçla evinden alınıp boş bir araziye götürülerek videoya çekilen, yüzü gözü şiş halde olduğu görülen Erzan'ın yalvardığı isim ise fona 1 milyon 350 bin dolar aktaran ve 2 milyon 650 bin dolar geri alan Süleyman Aslan oldu. Erzan videoda, "Süleyman Amca sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de bir çıkarı yok. Rica ediyorum onların senetlerine hiçbir şey yapma" ifadelerini kullanıyor.




#Seçil Erzan
#Fatih Terim
#fon
#Semih Kaya
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