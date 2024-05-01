Fondaş medya yazarından Özel Harekat Başkanlığıyla ilgili çirkin algı operasyonu: Ultraslan'dan sert cevap

"Bugün kimin fonladığı belli olmayan T24 adlı web sitesinde Tolga Şardan ismiyle yayınlanan bir köşe yazısı üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. FETÖ'nün hain darbe kalkışmasında ilk saldırdığı yer olan Özel Harekat Başkanlığımıza 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, Konya'da oynanan Beşiktaş kupa maçı öncesi, hem o gece şehadete yürümüş aslanlarımızı anmak hem de hain alçaklara direnen aslanlarımıza moral vermek için ziyarette bulunmamızın üstünden yıllar geçti. Bu seneki Ankaragücü maçı öncesi de bu vatan uğruna kanını dökmüş şehitlerimizi anmak için şehitliği ziyarete gittik. Ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Eraslan Er ile karşılaştık. Kendisini ilk kez gördüğüm için Eraslan Er Müdürümüzle fotoğraflar çekildik. Eraslan Müdürümüzün babası PKK tarafından şehit edilen ilk Özel Harekatçılardan bir tanesidir. Eraslan Müdürümüzün kardeşi de 15 Temmuz gazilerindendir. FETÖ'nün 15 Temmuz'da en güçlü ve ilk saldırdığı yer olan Özel Harekat Başkanlığımızı bizim üzerimizden yapılan itibarsızlaştırmaya ve yıpratmaya çalışmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Türk Milleti'nin göz bebeği polislerimizin algı yapılarak karalanmaya çalışılmasını asla kabul etmiyoruz."