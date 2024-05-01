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Fondaş medya yazarından Özel Harekat Başkanlığıyla ilgili çirkin algı operasyonu: Ultraslan'dan sert cevap

Fondaş medya T24 yazarı Tolga Şardan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef aldığı yazılarına devam ederek bu kez Özel Harekat Başkanlığı'nı eleştirdi. Şardan, köşe yazısında, 18 yıl boyunca çeşitli operasyonlarda görev alan Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'i yetersiz göstermeye çalıştı. Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultraslan'ın Özel Harekat Başkanlığı'nın şehitler için oluşturulan müzesini ziyaret ettikten sonra Özel Harekat Başkanı Eraslan Er ile çekilen fotoğrafı hedef gösterdi. Şardan’ın algı operasyonuna cevap veren Ultraslan, “Türk Milleti’nin göz bebeği polislerimizin algı yapılarak karalanmaya çalışılmasını asla kabul etmiyoruz” şeklinde tepki gösterdi.

16:51 - 1/05/2024 Wednesday
Güncelleme: 16:54 - 1/05/2024 Wednesday
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Fondaş medya T24 yazarı Tolga Şardan’ın bu seferki hedefi Özel Harekat Başkanlığı oldu.
Fondaş medya T24 yazarı Tolga Şardan’ın bu seferki hedefi Özel Harekat Başkanlığı oldu.

T24'te yayımlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısıyla "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan şüpheli olarak tutuklanan ve ardından adli denetimle serbest bırakılan Tolga Şardan, kaldığı yerden devam ettiği görüldü. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve terörle mücadelede görev almış emniyet müdürlerini özel olarak yazılarında hedef aldığı biliniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız iddialarına bir yenisini daha ekledi.


T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş ile Münir Karaloğlu başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz ve Başkan Yardımcısı Eraslan Er'e yönelik köşesinde yazı kaleme aldı.


Tolga Şardan'ın yazısında ele aldığı ve çekilen fotoğraf karelerini servis ederek Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er'i hedefe koymaya çalıştığı görüldü. Babası Ali Er, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürüyken PKK'lı teröristlerde girilen çatışmada şehit düşen Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er; Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü döneminde, FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde sevk ve idaresindeki personelle birlikte ilk saatlerden itibaren Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılan operasyonlarla çok sayıda terör örgütü mensubundan kurumları temizlediği ve PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin kamu kuruluşlarına gerçekleştirmek istediği eylemleri önlemek amacıyla birçok operasyonu yönettiği biliniyor.


FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in de aynı konuları sürekli olarak dile getirdiği ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı biliniyor. Ayrıca; FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari gazeteci Can Dündar, sosyal medya hesabından Tolga Şardan'ın köşe yazısını alıntı yaparak mutlaka okunmalı diyerek paylaştığı görüldü.

Başkan Karadeniz’i yetersiz göstermeye çalıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Özel Harekat Başkanlığı’na getirilen 1. sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz’in, 1993 yılında Hakkari Özel Harekat Tim Amirliğinden başladığı görevine Konya, Elazığ, Şanlıurfa ve Manisa Özel Harekat Şube Müdürlüklerinde devam ettiği ve 2. sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine ulaşıncaya kadar 18 yıl boyunca sınır ötesi görevleri dahil bir çok önemli operasyonları yönettiği ve bizzat katıldığı biliniyor. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürlüklerindeki değişimlerinin ardından kurduğu ekibiyle 3 ay gibi kısa sürede, merkeze bağlı olarak faaliyet yürüten Özel Harekat Bölge Müdürlükleri, 53 İl Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Suriye’ye görev yapan özel harekat polislerini ziyaret ederek toplantılar gerçekleştirdiği ve personelin isteklerini dinleyerek çözüme kavuşturdu.


Bu kez Ultraslan'ın tribün liderini hedef aldı

T24 yazarı Tolga Şardan, Milliyetçi Harekat Partisi'nin 2012 ve 2018 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığının ardından Mersin Milletvekili seçilen Olcay Kılavuz'un 6 yıl önce Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki ziyareti ile Fatih Altaylı'nın Ocak 2023'te kaleme aldığı yazısından alıntı yaparak Galatasaray'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyareti sonrası çekilen fotoğraf karesi paylaşarak iddialarda bulundu.


Şardan,
"Şirin, destek verdiği Galatasaray'ın Ankaragücü maçı için geldiği başkentte yakın dostu olarak açıkladığı polis müdürünü ziyaret etti. Ve birlikte görüldüğü iki ayrı fotoğrafı da kendi adıyla kullandığı sosyal paylaşım sitesinden yayımladı. Şirin'in misafiri olduğu Özel Harekatçı polis müdürü, daha önce de MHP'li Kılavuz'a ev sahipliği yaptı. Şirin'in, FETÖ'yle bağı olmasının yanı sıra, Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde halen tutuklu bulunan Avukat Serdar Öktem'in aynı zamanda Sebahattin (Muzaffer) Şirin'in de avukatı olduğunu iddia etti. Şirin'in ayrıca İsmailağa cemaatiyle de bağının olduğunu öne sürdü"


'Şehitliği ziyarete gittik'

Galatasaray'ın önemli taraftar topluluğu olan Ultraslan, Tolga Şardan'ın yazısı üzerine açıklamada bulunarak tepkilerini dile getirdi. Ultraslan'ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ mensupları tarafından bombalanan ve 44 şehidin verildiği yerleşkeyi ziyaret ederek destek verdikleri ve slogan attıkları biliniyor. Ultraslan tarafından yapılan yazılı açıklamada;
"Bugün kimin fonladığı belli olmayan T24 adlı web sitesinde Tolga Şardan ismiyle yayınlanan bir köşe yazısı üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. FETÖ'nün hain darbe kalkışmasında ilk saldırdığı yer olan Özel Harekat Başkanlığımıza 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, Konya'da oynanan Beşiktaş kupa maçı öncesi, hem o gece şehadete yürümüş aslanlarımızı anmak hem de hain alçaklara direnen aslanlarımıza moral vermek için ziyarette bulunmamızın üstünden yıllar geçti. Bu seneki Ankaragücü maçı öncesi de bu vatan uğruna kanını dökmüş şehitlerimizi anmak için şehitliği ziyarete gittik. Ziyaret sırasında Başkan Yardımcısı Eraslan Er ile karşılaştık. Kendisini ilk kez gördüğüm için Eraslan Er Müdürümüzle fotoğraflar çekildik. Eraslan Müdürümüzün babası PKK tarafından şehit edilen ilk Özel Harekatçılardan bir tanesidir. Eraslan Müdürümüzün kardeşi de 15 Temmuz gazilerindendir. FETÖ'nün 15 Temmuz'da en güçlü ve ilk saldırdığı yer olan Özel Harekat Başkanlığımızı bizim üzerimizden yapılan itibarsızlaştırmaya ve yıpratmaya çalışmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Türk Milleti'nin göz bebeği polislerimizin algı yapılarak karalanmaya çalışılmasını asla kabul etmiyoruz."

Fondaş medyada 'KAAN' hazımsızlığı

Türkiye'nin savunma sanayisinde kat ettiği mesafe dünyada parmak ısırtırken, CHP yandaşlarını yine rahatsız etti. Her projeye bir kulp takan muhalefet yandaşları bu kez de KAAN'ı hedef aldı. Bu rahatsızlığın son örneğini Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek sergiledi. Sözcü TV yayınında Türkiye'nin yerli ve milli projelerini hedef alan CHP yandaşı Deniz Zeyrek, "KAAN'ı AK Parti falan yapmadı. TUSAŞ'ı AK Parti kurmadı. ASELSAN'ı, HAVELSAN'ı AK Parti kurmadı. TOGG işte... Özel sektör bir araya gelmiş bir otomobil fabrikası kurmuş, sağdan soldan tasarım, motor şunu bunu almış otomobil üretiyor. Öyle bir hava yaşattılar ki sanki TOGG devletin otomobili." diyerek AK Parti iktidarı zamanında yapılan projelerden duyduğu hazımsızlığı gözler önüne serdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'in propaganda hesaplarının Esra Albayrak iddialarına yalanlama

Terör devleti İsrail'in propagandasını yürüten sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak manipülasyon kampanyası başlattı. İsrailli propaganda hesapları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile isim benzerliği bulunan bir vatandaşın sosyal medya hesabının Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğunu ileri sürdü. Tetikçi hesapların operasyon girişimini ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Söz konusu Esra Albayrak'a ait hesabın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığını açıklayan Merkez, İsrail'in daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına giriştiğini belirtti.



#Tolga Şardan
#ultrAslan
#Süleyman Karadeniz
#Özel Harekat
2 hours ago
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