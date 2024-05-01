Fondaş medya yazarından Özel Harekat Başkanlığıyla ilgili çirkin algı operasyonu: Ultraslan'dan sert cevap

T24'te yayımlanan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısıyla "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan şüpheli olarak tutuklanan ve ardından adli denetimle serbest bırakılan Tolga Şardan, kaldığı yerden devam ettiği görüldü. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve terörle mücadelede görev almış emniyet müdürlerini özel olarak yazılarında hedef aldığı biliniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız iddialarına bir yenisini daha ekledi.
T24 yazarı Tolga Şardan, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Aktaş ile Münir Karaloğlu başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Özel Harekât Başkanı Süleyman Karadeniz ve Başkan Yardımcısı Eraslan Er'e yönelik köşesinde yazı kaleme aldı.
Tolga Şardan'ın yazısında ele aldığı ve çekilen fotoğraf karelerini servis ederek Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er'i hedefe koymaya çalıştığı görüldü. Babası Ali Er, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürüyken PKK'lı teröristlerde girilen çatışmada şehit düşen Özel Harekat Başkan Yardımcısı Eraslan Er; Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü döneminde, FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde sevk ve idaresindeki personelle birlikte ilk saatlerden itibaren Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılan operasyonlarla çok sayıda terör örgütü mensubundan kurumları temizlediği ve PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin kamu kuruluşlarına gerçekleştirmek istediği eylemleri önlemek amacıyla birçok operasyonu yönettiği biliniyor.
FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in de aynı konuları sürekli olarak dile getirdiği ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı biliniyor. Ayrıca; FETÖ'nün "MİT tırları kumpası"nda görüntüleri yayınlayan ve yapılan yargılamada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari gazeteci Can Dündar, sosyal medya hesabından Tolga Şardan'ın köşe yazısını alıntı yaparak mutlaka okunmalı diyerek paylaştığı görüldü.
Başkan Karadeniz’i yetersiz göstermeye çalıştı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Özel Harekat Başkanlığı’na getirilen 1. sınıf Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz’in, 1993 yılında Hakkari Özel Harekat Tim Amirliğinden başladığı görevine Konya, Elazığ, Şanlıurfa ve Manisa Özel Harekat Şube Müdürlüklerinde devam ettiği ve 2. sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine ulaşıncaya kadar 18 yıl boyunca sınır ötesi görevleri dahil bir çok önemli operasyonları yönettiği ve bizzat katıldığı biliniyor. Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Başkan Yardımcıları ve Şube Müdürlüklerindeki değişimlerinin ardından kurduğu ekibiyle 3 ay gibi kısa sürede, merkeze bağlı olarak faaliyet yürüten Özel Harekat Bölge Müdürlükleri, 53 İl Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Suriye’ye görev yapan özel harekat polislerini ziyaret ederek toplantılar gerçekleştirdiği ve personelin isteklerini dinleyerek çözüme kavuşturdu.
Bu kez Ultraslan'ın tribün liderini hedef aldı
T24 yazarı Tolga Şardan, Milliyetçi Harekat Partisi'nin 2012 ve 2018 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığının ardından Mersin Milletvekili seçilen Olcay Kılavuz'un 6 yıl önce Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki ziyareti ile Fatih Altaylı'nın Ocak 2023'te kaleme aldığı yazısından alıntı yaparak Galatasaray'ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyareti sonrası çekilen fotoğraf karesi paylaşarak iddialarda bulundu.