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T24 yazarı Tolga Şardan tutuklandı: Kılıçdaroğlu yine yargıyı hedef aldı

Hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılan ve bugün gözaltına alınan T24 yazarı Tolga Şardan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası yargıyı hedef alarak, "Utanç verici bir karardır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:44 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 19:57 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tolga Şardan - Kemal Kılıçdaroğlu

Tolga Şardan - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.

T24 yazarı Tolga Şardan tutuklandı

Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine yargı var: Utanç verici bir karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası yargıyı hedef alarak,
"Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun.
Utanç verici bir karardır"
ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şardan'ın yazısının dezenformasyon içerdiğini bildirmişti.

Kurumun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir."






#Tolga Şardan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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