T24 yazarı Tolga Şardan tutuklandı: Kılıçdaroğlu yine yargıyı hedef aldı

Tolga Şardan - Kemal Kılıçdaroğlu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 isimli internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlattı.
T24 yazarı Tolga Şardan tutuklandı
Şardan, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kılıçdaroğlu'nun hedefinde yine yargı var: Utanç verici bir karar
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalandı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Şardan'ın yazısının dezenformasyon içerdiğini bildirmişti.
Kurumun X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) iddia edildiği gibi bir raporu söz konusu değildir."