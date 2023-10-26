Özgür Özel Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: Duysam duysam utanç duyarım

CHP'de seçimlerin ardından başlayan değişim kavgası giderek tırmandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm baskılara ve istifa çağrılarına rağmen görevi bırakmadı.

Hem parti tabanı hem de seçmen 4 Kasım'da yapılacak kurultaya odaklandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak adaylığını açıkladı. Kurultayda destek bulmak için Türkiye turuna çıkan Özgür Özel, bugün Zonguldak'taydı. Konuşmasında bir kez daha genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partili isimlerle yaptığı gizli toplantıyı eleştiren Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanı geçmişte ittifak yaptığımız bir partinin aktif görevdeki ilçe başkanlarıyla gece yarısında ve bilinmez bir adreste görüşmeye gidiyor.

"Duysam duysam utanç duyarım"

Öğreniyoruz ki o görüşmeyi organize edenlerden, DEVA Partisi'nden isimlerden bir tanesine de CHP'nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor. Ondan ümit duymam. Duysam duysam utanç duyarım. Ama burada görünen partinin iş görüş biçimini siyaset yapış biçimini terk etmeyip aksine daha da pervasızlaşıyor olmasıdır bu noktadaki sorun" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanlığı kazanması halinde ittifak kurmaya sıcak baktığını da açıklayan Özgür Özel, " Hem eski ortaklarla hem de Zafer Partisiyle imzalanan gizli protokol bir grup seçmende travma yarattı.

Elbette yerel seçimlerde tek başına kazanamayacağımız yerlerde ve bir başka muhalefet partisinin de tek başına kazanamayacağı yerlerde ittifak bir zarurettir. Ancak bir ittifaka mahkumiyet yerine CHP ittifaksız da yerel seçimlerde büyük başarıyı elde edebilecek bir güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, kurultayda divan başkanı olacağı konuşulan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da destek mesajı yolladı. "Tabii değişim sürecinde Ekrem Bey'in ortaya koymuş olduğu irade son derece kıymetlidir" diyerek bir kez daha değişimcilerden yana olduğunu kanıtladı.







