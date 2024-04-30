Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'in propaganda hesaplarının Esra Albayrak iddialarına yalanlama

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, bir yandan da algı operasyonlarını çürüten Türkiye'yi de hedef almaya devam ediyor.
İşgalcilerin bu kez hedefinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.
İsrailli tetikçi hesaplardan propaganda
İsrail'in propaganda hesapları, Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrail askeri tarafından öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulunan Esra Albayrak isimli vatandaşın sosyal medya hesabını işaret ederek, söz konusu hesabın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğunu ileri sürdü.
Bu yalan bilgi üzerinden manipülasyona girişen İsrailli tetikçi hesapların alçak girişimini ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı.
Bahse konu Esra Albayrak isimli vatandaşın hesabının Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığını açıklayan Merkez, İsrail'in daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına giriştiğini belirtti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ayrıca İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda da bulundu.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi manipülasyon tezgahını bozdu
"İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu" yönündeki iddialar doğru değildir.
Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir.
İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir.
İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir.
İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz."