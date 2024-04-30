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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İsrail'in propaganda hesaplarının Esra Albayrak iddialarına yalanlama

Terör devleti İsrail'in propagandasını yürüten sosyal medya hesapları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak manipülasyon kampanyası başlattı. İsrailli propaganda hesapları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak ile isim benzerliği bulunan bir vatandaşın sosyal medya hesabının Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğunu ileri sürdü. Tetikçi hesapların operasyon girişimini ise Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Söz konusu Esra Albayrak'a ait hesabın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığını açıklayan Merkez, İsrail'in daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına giriştiğini belirtti.

Semih Bozkuş
21:52 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, bir yandan da algı operasyonlarını çürüten Türkiye'yi de hedef almaya devam ediyor.

İşgalcilerin bu kez hedefinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

İsrailli tetikçi hesaplardan propaganda

İsrail'in propaganda hesapları, Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrail askeri tarafından öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulunan Esra Albayrak isimli vatandaşın sosyal medya hesabını işaret ederek, söz konusu hesabın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olduğunu ileri sürdü.

Bu yalan bilgi üzerinden manipülasyona girişen İsrailli tetikçi hesapların alçak girişimini ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı.

Bahse konu Esra Albayrak isimli vatandaşın hesabının Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait olmadığını açıklayan Merkez, İsrail'in daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına giriştiğini belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ayrıca İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda da bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi manipülasyon tezgahını bozdu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu" yönündeki iddialar doğru değildir.

Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir.

İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir.

İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz."


İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon sorunu toplumları ve kurumları ifsat eden en tehlikeli salgın

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde "Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Paneli" gerçekleştirildi. Panelin açılışında katılımcılara video mesajla hitap eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dünyanın karanlık bir girdaptan geçtiğini ve farklı sınamalarla karşı karşıya kalındığını belirterek bu süreçte bölgesel ve küresel krizlere, çatışmalara sık sık tanık olunduğunu ifade etti. Altun, söz konusu tüm bu sorunları daha kaotik hale getirenin ise dezenformasyon sorunu olduğuna işaret ederek, çağın vebası haline gelen dezenformasyon sorununun toplumları ve kurumları ifsat eden en tehlikeli salgın olduğunu bildirdi.

Fahrettin Altun: 6 Şubat depremlerinde 200'den fazla dezenformasyon içerikli yalanı ifşa ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 'Asrın Felaketinin 1'inci Yılında Afet İletişimi Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda konuşan Altun, her afetin acil müdahale ve etkin mücadele gerektirdiğini belirterek, "Afet iletişimi, devletimizin stratejik iletişim politikasının da ayrılmaz bir parçasıdır. Şunun altını çizmemiz gerekir; afet iletişimi dediğimizde sadece afet alanındaki iletişim faaliyetlerinden, kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinden bahsetmiyoruz. Daha ziyade elbette o süreçteki bilgilendirmeyle beraber afet öncesinde kamuoyunu bilgilendirme, afet önleme ve risk azaltma çalışmalarına afet iletişimi perspektifinde önem veriyoruz ve afet iletişimi dediğimizde bütün bu süreci kapsayacak çalışmalardan bahsediyoruz. Nitekim biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden önce ve aradan geçen 1 yıllık süre zarfında da afet iletişimi konusunda da birçok çalışma gerçekleştirdik. Bugünkü sempozyumumuz da bu çalışmalardan bir tanesidir" ifadelerini kullandı.


#Esra Albayrak
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#Recep Tayyip Erdoğan
#İsrail
#Manipülasyon
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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