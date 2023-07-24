Fonu kesilen Halk TV'nin patronu Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Eren Erdem'e 'karanlık' dedi

Cumhuriyet’le yaşıt CHP’nin 100 yıllık kurumsal hafızası, kurucu felsefesi ve kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ile uyuşmayan bu yasakçı ve sansürcü karara imza atmayacağınızı bilecek kadar sizi tanıdığımı zannediyorum. Sadece siz değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan hiçbir genel başkanın böyle bir karara imza atmayacağını da bilirim. Çünkü ben de o okulda yetişmiş biriyim.