Fonu kesilen Halk TV'nin patronu Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Eren Erdem'e 'karanlık' dedi

Cafer Mahiroğlu - Eren Erdem - Kemal Kılıçdaroğlu
Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de alenen kaos yaşanıyor.
Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki taht kavgası gittikçe kızışırken şimdi de Halk TV krizi patlak verdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in talimatıyla fonu kesilen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek sitem etti.
CHP'li Eren Erdem'e ağır sözler: Karanlık Genel Başkan Yardımcısı
Mahiroğlu, "Yetişkinlik evresine ulaşamamış bir ergen aklının CHP’ye ihanet etmesine, kurumsal kimliği aşındırmasına lütfen izin vermeyin." ifadesiyle CHP'li Erdem'e ağır sözlerde sarf etti.