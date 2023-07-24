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Fonu kesilen Halk TV'nin patronu Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Eren Erdem'e 'karanlık' dedi

Koltuk mücadelesinin kızıştığı CHP'de şimdi de 'sansür' krizi patlak verdi. CHP yönetimi tarafından Halk TV ile yapılan sözleşmenin feshedilmesinin ardından kanalın patronu Cafer Mahiroğlu sosyal medyadan zehir zemberek sözlerle isyan etti. Mahiroğlu, 'Karanlık' sözüyle Eren Erdem'i hedef alırken Kılıçdaroğlu'na çağrı da bulundu.

16:54 . 24/07/2023 Pazartesi
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Cafer Mahiroğlu - Eren Erdem - Kemal Kılıçdaroğlu

Cafer Mahiroğlu - Eren Erdem - Kemal Kılıçdaroğlu

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de alenen kaos yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki taht kavgası gittikçe kızışırken şimdi de Halk TV krizi patlak verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in talimatıyla fonu kesilen Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek sitem etti.

CHP'li Eren Erdem'e ağır sözler: Karanlık Genel Başkan Yardımcısı

Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben
"Bu kararın altında sizin imzanız olduğu doğru mu?"
diye soran Mahiroğlu, Eren Erdem için
"Kime hizmet ettiği belli olmayan karanlık genel başkan yardımcınız"
ifadesini kullandı.

Mahiroğlu, "Yetişkinlik evresine ulaşamamış bir ergen aklının CHP’ye ihanet etmesine, kurumsal kimliği aşındırmasına lütfen izin vermeyin." ifadesiyle CHP'li Erdem'e ağır sözlerde sarf etti.

Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"
Sayın Genel Başkan, kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcınızın aldığı Halk TV’ye sansür ve ambargo kararı, Görkemli Hatıralar yayınından sadece birkaç saat önce ‘tebliğ edildi’. Bu ani ve zorlayıcı karar nedeniyle, 3 saatlik program 45 derecelik Antalya sıcağında, güneş altında yapıldı.
Kararının altında sizin imzanız olduğu haberlerini bazı basın kuruluşlarının yayınlarında okuyoruz. Bugün 24 Temmuz, sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü. Özgür basın açısından bu simge günde soruyorum, bu haberler doğru mu?
Cumhuriyet’le yaşıt CHP’nin 100 yıllık kurumsal hafızası, kurucu felsefesi ve kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ile uyuşmayan bu yasakçı ve sansürcü karara imza atmayacağınızı bilecek kadar sizi tanıdığımı zannediyorum. Sadece siz değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan hiçbir genel başkanın böyle bir karara imza atmayacağını da bilirim. Çünkü ben de o okulda yetişmiş biriyim.
CHP kültürü, yasakçı, sansürcü zihniyete geçit vermez, bu zihniyet CHP bünyesinde barınamaz. Yetişkinlik evresine ulaşamamış bir ergen aklının CHP’ye ihanet etmesine, kurumsal kimliği aşındırmasına lütfen izin vermeyin. Size Halk TV adına değil, CHP’nin 100 yıllık hafızası adına çağrı yapıyorum. CHP’yi böyle bir kara lekeyle baş başa bırakmayın.
Halk TV’nin geçmişi, ideali, hedefi bellidir. Yeri Gezi Direnişi’nden bu yana halkın, haklının, hak mücadelesinin, özgürlüklerin, demokrasinin yanıdır. Biz hiçbir sansürü kabul etmedik; etmeyiz de. Ödediğimiz ağır bedellere rağmen geri adım atmadığımız bu mücadelemiz salt kendimiz için de değildir. Bu, milyonlarla birlikte ortak Türkiye hayalimizdir.
Siz “Adalet” çağrısıyla 420 kilometre yol yürüdünüz, yanınızda tıpkı sizin gibi özgür, adil bir Türkiye isteyen milyonlar vardı. Bu birlikteliğe gölge düşürmeyin.
Çağrımızı lütfen dikkate alın ve Halk TV’ye uygulanan bu sansürden vazgeçilmesini sağlayın. Ne ülkeye, ne de CHP kimliğine bu kara lekenin sürülmesine izin vermeyin."


#Cafer Mahiroğlu
#Halk TV
#Eren Erdem
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
32 dakika önce
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