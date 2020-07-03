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Gündem MEB açıkladı Pedagojik Formasyon uygulaması kalktı, yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefleniyor
EĞİTİM

Formasyon kalktı mı? MEB'den 'Pedagojik Formasyon kaldırıldı' açıklaması

MEB açıkladı: Pedagojik Formasyon uygulaması kalktı, yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika formasyon açıklaması en fazla merak edilen konulardan birisi haline geldi. MEB 'Pedagojik Formasyon kalktı mı?' sorusuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika pedagojik formasyon açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen "pedagojik formasyon" sertifika eğitimi ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Bu karar binlerce öğretmen adayı tarafından yakından takip ediliyordu. Peki, pedagojik formasyon kalktı mı?

MEB açıkladı: 'Pedagojik formasyon' yüksek lisans programı olacak
GÜNDEM
MEB açıkladı: 'Pedagojik formasyon' yüksek lisans programı olacak

MEB'İN PEDAGOJİK FORMASYON AÇIKLAMASI

Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili yazılı 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile alan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı;

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

  • Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi Kara reki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultsunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir. "

Pedagojik formasyon müjdesi
GÜNDEM
Pedagojik formasyon müjdesi

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik Formasyon, öğretmen olmak isteyen, fakat bölümü öğretmenlik alanlarından biri olmayan eğitim fakültesi dışında okuyan öğrencilere yönelik bir programdır. diğer bölümlerde okuyan her öğrenci formasyon almak zorunda değildir. Kariyer olarak öğretmenlik yapmak gibi bir hedef varsa formasyon almak zorunlu hale gelir.

Eğitim alınan fakülte Eğitim Fakültesi ise ve örneğin, Türk Dili ve Edebiyatı 'Öğretmenliği' okuyorsanız, formasyon almanız gerekmez. Çünkü bulunduğunuz bölümde size verilen eğitim, formasyon ile aynı durumda olur.

Pedagojik formasyona sınırlama
GÜNDEM
Pedagojik formasyona sınırlama

Gana'dan pedagojik formasyon almak için geldiler
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Gana'dan pedagojik formasyon almak için geldiler
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