Foto kapanlara yaban hayatı değil hırsızlar yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla kentin farklı noktalarına 59 tane foto kapan kuruldu.

Foto kapanlara yansıyan görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, 2022 yılı içerisinde 10 baz istasyonundan kablo hırsızlığı, sekiz elektrik kablosu hırsızlığı, iki iletişim kablosu hırsızlığı, altı demir yolundan kablo hırsızlığı, bir kamu kurumundan hırsızlık, iki iş yerinden hırsızlık, iki sulama kanalı vanası hırsızlığı, bir kaçak kazı, iki yasa dışı kenevir ekimi olmak üzere toplam 34 olayı aydınlattı.

Foto kapan görüntüleri ile tespit edilen 35 şüpheli, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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