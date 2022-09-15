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KAYSERİ

Foto kapanlara yaban hayatı değil hırsızlar yakalandı

Kayseri’de 34 hırsızlık olayının şüphelisi 35 kişi, jandarma ekipleri tarafından 59 bölgeye yerleştirilen foto kapan görüntüleri ile tespit edilerek yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Foto kapanlara yaban hayatı değil hırsızlar yakalandı
Hırsızlar foto kapana yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların aydınlatılması amacıyla kentin farklı noktalarına 59 tane foto kapan kuruldu.

Foto kapanlara yansıyan görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, 2022 yılı içerisinde 10 baz istasyonundan kablo hırsızlığı, sekiz elektrik kablosu hırsızlığı, iki iletişim kablosu hırsızlığı, altı demir yolundan kablo hırsızlığı, bir kamu kurumundan hırsızlık, iki iş yerinden hırsızlık, iki sulama kanalı vanası hırsızlığı, bir kaçak kazı, iki yasa dışı kenevir ekimi olmak üzere toplam 34 olayı aydınlattı.

Foto kapan görüntüleri ile tespit edilen 35 şüpheli, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
OYNAT 01:00
Kayseri'de firari hükümlü tuvaletin havalandırma boşluğunda yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evin tuvalet havalandırma boşluğunda yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (30), Ziyagökalp Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

A.K, adrese düzenlenen operasyonda, evin tuvalet havalandırma boşluğunda saklanmaya çalışırken yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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