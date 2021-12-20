Gündem Foy Token battı mı? CHPli isimlere uzanan dikkat çeken ilişkiler ağı
POLİTİKA

Foy Token battı mı? CHP'li isimlere uzanan dikkat çeken ilişkiler ağı

FETÖ propagandasından yargılanan ve sosyal medyada ‘Ankara Kuşu’ ismiyle bilinen Oktay Yaşar tarafından kurulan Foy Token’le 16 milyon TL’lik vurgun yapıldığı iddia ediliyor. Foy Token, aralarında muhalif gazetecilerin ve CHP’ye yakınlığıyla bilinen isimlerin de olduğu birçok kişi tarafından sosyal medyada parlatılmıştı. Bu isimlerin para karşılığı Foy Token’le ilgili reklam çalışması yaptığı öne sürülenler arasında.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Foy Token battı mı? CHPli isimlere uzanan dikkat çeken ilişkiler ağı
Foy Token

Kripto para dünyası, bir kez daha vurgunla anılıyor. Bu seferki adres Foy Token. Twitter'da Ankara Kuşu adıyla bilinen Oktay Yaşar tarafından kurulan Foy Coin - Foy Token'le 16 milyon lirayı bulan vurgun yapıldığı iddia ediliyor.

FETÖ PROPAGANDASI

Yaşar hakkında, sosyal medyada hesabından FETÖ elebaşına ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Yaşar'ın FETÖ'yü "mağdur" gösteren paylaşımları ortaya çıkmıştı.

Görsel: Zihni Çakır
Görsel: Zihni Çakır

"PARA KARŞILIĞI REKLAM"

Foy Coin, piyasalardaki yerini almasının ardından, CHP'ye yakın 'gazeteci' ve kişiler tarafından sosyal medyada parlatılmıştı.

Gökhan Özbek, Çağlar Cilara, Kemal Özkiraz ve Levent Özeren, Arif Kocabıyık gibi isimler, Twitter hesaplarında Foy Coin'i olumlayan paylaşımlarda bulunmuştu.

Bu isimlerin para karşılığı Foy Token'in reklamını yaptığı sosyal medyada kendine yer bulan iddialar arasında.


Çarpıtma haberlerle gündeme gelen Aykırı haber sitesi de Foy'la ilgili pr içerik yayımlamıştı. İçerikte, Foy Token'in Türk sermayesiyle kurulduğu savunulmuştu. Sosyal medya kullanıcılarıyla dijital içerik üreticilerini aynı ağda buluşturmayı hedeflediği ifade edilmişti.

SON PAYLAŞIM TEMMUZ'DA

Foy'un Twitter hesabında son paylaşım 31 Temmuz'da yapılmış. Bu tweette, "Olumsuz seyreden mevcut kripto para piyasasında yatırımcılarımızı korumak için şirketimiz sahip olduğu 50 milyar adet FOY Token’i piyasadan silerek, yaktı." ifadeleri yer alıyor.

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