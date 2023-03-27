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Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Terör örgütü PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosunda ağırlanmaları ve “onur madalyasıyla ödüllendirilmeleri” şiddetle kınandı.

16:37 . 27/03/2023 Pazartesi
Diğer
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Fransa Senatosu'nda YPG'lilere madalya verilmesi şiddetle kınandı. Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı.

Ne olmuştu?

Fransa senatosu skandal bir törene ev sahipliği yapıp PKK'nın Suriye kolu YPG YPJ'nin sözde sözcülerini ağırlamıştı. Fransız-Kürt Girişimciler Birliği tarafından organize edilen resepsiyonda YPJ'nin sözde Sözcüsü Rûksan Mihemed ile YPG'nin sözde Sözcüsü Nûrî Mehmûd'a onur madalyası verildi. Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi. Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent o buluşmaya ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.



#Dışişleri Bakanlığı
#Fransa
#büyükelçi
39 dakika önce
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