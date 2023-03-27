Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Fransa senatosu skandal bir törene ev sahipliği yapıp PKK'nın Suriye kolu YPG YPJ'nin sözde sözcülerini ağırlamıştı. Fransız-Kürt Girişimciler Birliği tarafından organize edilen resepsiyonda YPJ'nin sözde Sözcüsü Rûksan Mihemed ile YPG'nin sözde Sözcüsü Nûrî Mehmûd'a onur madalyası verildi. Terör heyeti başkent Paris'teki Senato binasında senatör Pierre Laurent ile bir araya geldi. Avrupa Solu Partisinin Başkan Yardımcısı ve Paris Senatörü Pierre Laurent o buluşmaya ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.