Gündem Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire Kuzey Akım 2 konusunda çıkarlarımız ABDden farklı
ANKARA

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Kuzey Akım 2 konusunda çıkarlarımız ABD’den farklı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa’nın Ukrayna krizi ve Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı konusundaki çıkarlarının, ABD’den farklı olduğunu söyledi. Çatışmanın tırmanmasının gaz ve elektrik fiyatlarında yeni bir ani yükselişe neden olabileceğine işaret eden Le Maire, bundan kaçındıklarını vurguladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Kuzey Akım 2 konusunda çıkarlarımız ABD’den farklı
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire

Le Maire, France Inter televizyonunda konuk olduğu programda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ihtiyaçtan öte bir zaruriyet ve Ukrayna konusunda tek muhtemel seçeneğin de gerilimin düşmesi olduğunu belirtti.

"Avrupa, diyaloğu ve gerilimin düşürülmesini tercih ediyor"

Le Maire, ABD Başkanı Joe Biden’ın Kuzey Akım 2 projesine dair dün sarf ettiği "Rusya, Ukrayna’yı işgal ederse Kuzey Akım 2 artık olmayacak, son vereceğiz." sözlerine ilişkin Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılmasının Rusya ile olan krizi sonlandırma müzakerelerindeki temel noktalardan biri olduğuna dikkati çekti.

ABD’nin, Ukrayna’da olası bir çatışmanın özellikle enerji fiyatlarında doğuracak sonuçlarına, Avrupalılar gibi katlanmak zorunda kalmayacağını belirten Le Maire, "Amerikalıların, bizi benimsemediğimiz bir konuma sürüklemesine izin vermeyelim. Ukrayna krizinde çıkarlarımız farklı. Avrupa, diyaloğu ve gerilimin düşürülmesini tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Le Maire, Cumhurbaşkanı Macron sayesinde çıkarları ABD’den farklı olan Avrupa’nın, Ukrayna krizinde bağımsız bir pozisyonda olduğunu belirterek "Bunu Amerikalı müttefiklerimize en açık şekilde söyleyebilmeliyiz. Bu krizde çıkarlarımız ABD’ninkinden farklı; tercih ettiğimiz yol, çatışma ve tehdit değil." diye konuştu.

Fransa'da İslam karşıtlığıyla mücadeleye yeni soluk getirecek platform kuruldu
DÜNYA
Fransa'da İslam karşıtlığıyla mücadeleye yeni soluk getirecek platform kuruldu

Fransa'da yaşlı bakımevlerinde "kötü muamele" krizi büyüyor
GÜNDEM
Fransa'da yaşlı bakımevlerinde "kötü muamele" krizi büyüyor
Tepki toplamıştı

Tepki toplamıştı

​Sümela'da 'diskovari' eğlenceye soruşturma.
120 bin liraya satıldı

120 bin liraya satıldı

Kastamonu'da 9 usta 7 ayda yaptı.
CHPde imar vurgunu: Başkan Semih Şahin yakınları üzerinden ucuza arsa alıp doğayı talan etmişler

Kar taneleri böyle görüntülendi.

Günlerdir bekleyen TIR şoförleri isyanda.

Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama.

​Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.