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Fransız basınına konuşan CHP'li Kabaoğlu'dan HDP itirafı: Merkez parti olacak

Fransız basınına konuşan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, HDP ile ortaklığa ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. 'HDP ile müzakere olacak mı?' sorusuna 'Tabii, çünkü HDP merkez parti olacak' şeklinde yanıt veren Kabaoğlu, HDP olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını söyleyerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de bunun bilincinde olduğunu ifade etti.

10:53 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP'li İbrahim Kaboğlu, HDP olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını söyleyerek "HDP merkez parti olacak" açıklamasında bulundu.

CHP'li İbrahim Kaboğlu, HDP olmadan hiçbir şey yapamayacaklarını söyleyerek "HDP merkez parti olacak" açıklamasında bulundu.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Fransa merkezli Le Point'e demeç veren CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Millet İttifakı'nın HDP ile ortaklığa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HDP merkez parti olacak"

HDP ile müzakerelere ilişkin detaylar veren Kaboğlu, anayasa reformu sürecinde
"HDP ile müzakere olacak mı?"
sorusuna
"Tabii, çünkü HDP merkez parti olacak"
şeklinde yanıt verdi.

"Akşener bile bunun bilincinde"

İttifakta HDP'nin 'önemli' bir parti olacağını söyleyen Kaboğlu,
"Onlarla zaten önemli ilişkilerimiz var"
dedi. Kaboğlu,
"Meral Akşener bile bunun bilincinde"
ifadelerini kullandı.


#İbrahim Kabaoğlu
#CHP
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
34 dakika önce
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