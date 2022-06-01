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POLİTİKA

Fransızlar CHP'li vekile nişan taktı: Kılıçdaroğlu da törende hazır bulundu

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabooğlu'na, Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirdiği gerekçesiyle Fransa tarafından 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanı verildi. Ankara'daki Fransız Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

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Haber Merkezi DHA
Fransızlar CHPli vekile nişan taktı: Kılıçdaroğlu da törende hazır bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı.

CHP'Lİ VEKİLE NİŞAN VERİLDİ

Törende CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'na, Anayasa Hukuku çalışmaları, Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkıları nedeniyle Büyükelçi Herve Magro tarafından Fransa'nın en prestijli nişanı olan 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanı verildi.

Tören sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aklınca Kandil'e selam çakıyor
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Aklınca Kandil'e selam çakıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'la ilgili açıklamalarına tepki göstererek, 'Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak, aklınca Kandil'e selam çakıyor. Depremden sonra Van'ın ne halde olduğunu biliyor musun sen Bay Kemal? Acaba sen ondan sonra kaç kere Van'a gittin? Kaç kere Erciş'e gittin? Haritadaki yerini bile gösteremez' ifadelerini kullandı.

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