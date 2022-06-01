Fransızlar CHP'li vekile nişan taktı: Kılıçdaroğlu da törende hazır bulundu

Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: ABD'nin Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-16 tedarikine yönelik görüşmelerde olumlu havanın olduğunu belirterek 'Müttefikimiz ABD'nin bu konuda Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz. Gerek Türkiye'ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda gerekse ABD'ye giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur.' ifadelerini kullandı.